Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı canlı yayında konuşan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif edilmiş. Ümit Özdağ, bizden de İçişleri Bakanı olmayı istedi ve hayır yanıtını aldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU 3 BAKANLIK TEKLİF ETMİŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif edilmiş. Ümit Özdağ, bizden de İçişleri Bakanı olmayı istedi ve hayır yanıtını aldı" dedi.

"BİZ KESİNLİKLE PAZARLIK SİYASETİ YAPMAYIZ"

Erdoğan şunları söyledi: "Numan Bey açıkladı. Böyle bir talebi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu 3 bakanlık teklifi yapmış. Numan Bey'e 'AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse, bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa, destek veririm' demiş. Numan Bey de kendisine, 'Cumhurbaşkanımız böyle şeylere kapalı' demiş. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. İçişleri Bakanlığı talebi oldu. Numan Bey de 'Cumhurbaşkanımız kabul etmez' dedi. Böylelikle bağ koptu.

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