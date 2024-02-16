10 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre Tunus, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Slovakya, Portekiz, Cibuti Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Somali, Çad ve Gambiya'ya yeni büyükelçiler atandı.

Cumhurbaşkanı atama kararlarının yer aldığı 32462 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Atama kararlarına göre bazı ülkelere yeni büyükelçi atamaları yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN DA ARASINDA OLDUĞU 10 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ

Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler, Slovakya Büyükelçiliği'ne Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliği'ne Haldun Koç atandı.

Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Cenk Uraz, Cibuti Büyükelçiliği'ne Erdal Sabri Ergen, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Emriye Bağdagül Ormancı, Somali Büyükelçiliği'ne Alper Aktaş, Çad Büyükelçiliği'ne Cem Utkan, Gambiya Büyükelçiliği'ne Fahri Türker Oba ve Akdeniz için Birlik (AiB) nezdince Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği'ne Fatma Seniha Nükhet Hotar atandı.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU'NA ATAMALAR YAPILDI

Öte yandan Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatih Erkekoğlu ve İlker Murat Ar atandı.