Eski asker köpekler tarafından öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Georgia eyaletinde üç çocuk annesi 36 yaşındaki eski asker Allison Lynn Anderson, köpek sürüsünün saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Terk edilmiş bir evin bahçesinde cansız bedeni bulunan kadının, kızının hamile olduğunu öğrenemeden öldüğü ortaya çıktı. Saldırıya karıştığı değerlendirilen köpekler kontrol altına alınırken DNA testi sonuçlarının beklendiği bildirildi.
- ABD'nin Georgia eyaletinde 36 yaşındaki üç çocuk annesi eski asker Allison Lynn Anderson, köpek sürüsünün saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
- Anderson'ın cansız bedeni 16 Kasım sabahı Cartersville kentinde terk edilmiş bir evin bahçesinde çıplak ve yüzüstü halde bulundu.
- Georgia Soruşturma Bürosu'nun ön otopsi sonuçları ölümün köpek saldırısından kaynaklanan ağır yaralar nedeniyle gerçekleştiğini doğruladı.
ABD'nin Georgia eyaletinde üç çocuk annesi 36 yaşındaki eski asker Allison Lynn Anderson, köpek sürüsünün saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Terk edilmiş bir evin bahçesinde cansız bedeni bulunan kadının, ilk kez anneanne olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
CANSIZ BEDENİ TERK EDİLMİŞ EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU
Anderson'ın cansız bedeni, 16 Kasım sabahı Cartersville kentinde terk edilmiş olduğu değerlendirilen bir evin bahçesinde bulundu. Polis raporunda kadının çıplak ve yüzüstü halde bulunduğu, kafa derisinin bir bölümünün parçalandığı belirtildi.
OTOPSİ SONUCU KÖPEK SALDIRISINI DOĞRULADI
Georgia Soruşturma Bürosu (GBI), ön otopsi sonuçlarına göre Anderson'ın köpeklerin saldırısı sonucu aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıya karıştığı değerlendirilen köpeklerden bazıları hayvan kontrol ekiplerince yakalandı.
TORUNUNUN OLACAĞINI ÖĞRENEMEDEN ÖLDÜ
Anderson'ın kızı Miley Garner, annesine hamile olduğunu söylemeye fırsat bulamadığını belirtti. Köpek sahiplerine tepki gösteren Garner, annesinin ilk torununu dünyaya getireceğini öğrense büyük mutluluk yaşayacağını ifade etti.
DNA TESTİNİN SONUÇLARI BEKLENİYOR
Anderson'ın yeğeni Samantha Evans, kontrol altına alınan üç köpekten en az ikisinin pitbull kırması olduğunu öğrendiklerini söyledi. Evans, köpeklerin saldırıya karışıp karışmadığının DNA testiyle kesinleştirilmesinin beklendiğini belirterek adalet çağrısında bulundu.