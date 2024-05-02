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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden kulislere düşen ilk bilgiler! CHP liderinin hediyesi dikkat çekti

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Merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 1 saat 35 dakika sürdü. Özel, görüşme sonrası açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'ne giderken, CHP kaynaklarından alınan ilk kulis bilgileri de ortaya çıktı. İşte görüşmeden detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel görüşmesi sonrası ilk bilgiler kulislere düştü. CHP kaynaklarından alınan bilgilere göre görüşme olumlu bir havada geçti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Öte yandan Özel, Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi ve ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmede neler konuşuldu? İşte kulislere düşen ilk bilgiler

CHP LİDERİ ÖZEL, GÖRÜŞME SONRASI CHP GENEL MERKEZİ'NE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 2016'dan sonra AK Parti ve CHP genel başkanlarının ilk kez bir araya geldiği görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. Özel çıkışta teşekkür ederek açıklamalarda bulunmadı. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirmek için kurmayları ile bir araya gelmek için CHP Genel Merkezine gittiği öğrenildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden kulislere düşen ilk bilgiler! CHP liderinin hediyesi dikkat çekti

"OLUMLU VE VERİMLİ GEÇTİ"

Görüşme sonrası hem AK Parti hem de CHP kanadı sessizliğini korurken, CHP cephesinden gelen ilk kulis bilgilerine görüşme son derece olumlu ve verimli geçti. Gündem detaylı bir şekilde ele alındı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden kulislere düşen ilk bilgiler! CHP liderinin hediyesi dikkat çekti

CHP KAYNAKLARI: ERDOĞAN, CHP'YE İADE-İ ZİYARET YAPACAK

Özel, oturma düzenini doğru bulmadığını ve bunun telafisine ihtiyaç olduğunu ilettiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a dönerek en kısa sürede CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret gerektiğini söyledi. CHP kaynakları, Özel'in de bunun üzerine CHP'ye yapılacak ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmede neler konuşuldu? İşte kulislere düşen ilk bilgiler

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A "CUMHURİYET ATEŞİ" VE MESİR MACUNU

Özel, Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmede neler konuşuldu? İşte kulislere düşen ilk bilgiler

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (7)

Serkan Taşdemir:

Yav böyle olun biz herşeye raziyiz bizi birimize düşurmeyin siz siyasetinizi yapin biz ekmegimize bakalim

115
4
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Ertuğrul Yenigul:

çok güzel konuşmuş

yanıt23
yanıt2
Aziz Dağ:

Türkiye Yüzyılı birleştirici gücümüz olsun İktidarı be muhalefeti ile TÜRKİYE için birlik olalım Aksi Halde hep beraber yok oluruz

56
1
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Adam olacak çocuk:

Olması gereken güzel görüntüler

54
2
yanıtYanıtla
Aziz Dağ:

DİRLİK İÇİN BİRLİK LAZIM

24
1
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Yasin ATEŞ:

İşte yıllardır görmek istediğimiz tablo bu. Eleştiri yerine birlik beraberlik olma zamanıdır.Bu işin sağı solu yok. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Bizim sadece Türkiye'miz var ????????

19
1
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mahmut süt:

çok güzel hareketler bunlar

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