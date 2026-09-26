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Bodrum’da korkunç kaza! 15 yaşındaki sürücü kamyonetin altında kaldı

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Bodrum’da korkunç kaza! 15 yaşındaki sürücü kamyonetin altında kaldı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 15 yaşındaki E.S.’nin kullandığı kamyonet, yoldaki çukura girdikten sonra kontrolden çıkarak duvara çarpıp devrildi. Araçtan savrulan çocuk kamyonetin altında kalırken, çevredeki vatandaşlar kepçe yardımıyla aracı kaldırarak E.S.’yi çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 15 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

  • Bodrum Peksimet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Fırıncı Sokak'ta 15 yaşındaki E.S.'nin kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi ve E.S. araç altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Kamyonet yoldaki bir çukura girdikten sonra duvara çarpıp devrildi; vatandaşlar kepçe yardımıyla aracı kaldırarak E.S.'yi çıkardı.
  • E.S.'nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum’da korkunç kaza, Peksimet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Fırıncı Sokak’ta meydana geldi. 15 yaşındaki E.S.’nin kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aracın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

ÇUKURA GİREN KAMYONET KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre E.S. idaresindeki kamyonet, seyir halindeyken yoldaki bir çukura girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce duvara çarptı, ardından devrildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonetten savrulan 15 yaşındaki E.S., devrilen aracın altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar çocuğu kurtarmak için hemen harekete geçti.

VATANDAŞLAR KEPÇEYLE KAMYONETİ KALDIRDI

E.S.’nin kamyonetin altında kaldığını gören vatandaşlar, bölgede bulunan bir kepçeden yardım aldı. Kamyonet kepçeyle kaldırılırken, aracın altında kalan çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde E.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından olay yerinde büyük üzüntü yaşandı. Acı haberi alan E.S.’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede bulunan vatandaşlar ve ekipler aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği sokakta ve kamyonetin çevresinde ayrıntılı inceleme yaptı. Aracın devrilmesine yol açan koşulların belirlenmesi amacıyla olay yerindeki izler kayıt altına alındı. E.S.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemeler ve hazırlanacak raporların ardından netleşmesi bekleniyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yaşındaki E.S.’nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kamyonetin nasıl ve hangi koşullarda kullanıldığı, aracın yoldaki çukura girdikten sonra kontrolünü neden kaybettiği ve kazaya ilişkin diğer ayrıntılar incelenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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