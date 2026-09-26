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Esenler'de elinde bıçakla polise yürüdü! 'Dur' ihtarına uymayınca bacağından vuruldu

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Esenler'de elinde bıçakla polise yürüdü! 'Dur' ihtarına uymayınca bacağından vuruldu
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İstanbul Esenler'de elindeki bıçakla devriye görevindeki polis ekiplerine koşarak yaklaşan 45 yaşındaki S.Ş., 'dur' ihtarına uymayınca bacağından vurularak durduruldu. Vurulduktan sonra da bir süre direnen ve biber gazıyla güçlükle kontrol altına alınan şüpheli ile olay sırasında hafif yaralanan bir mahalle bekçisi hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

  • İstanbul Esenler'de elinde bıçakla polise yaklaşan şüpheli, 'dur' ihtarına uymayınca bacağından vurularak durduruldu.
  • Şüpheli S.Ş. (45) ve hafif yaralanan bir mahalle bekçisi hastaneye kaldırıldı.
  • Şüphelinin 'kasten yaralama' ve 'gasp' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Esenler'de polise bıçakla saldırdığı belirtilen şüpheli, ekiplerin 'dur' ihtarının ardından bacağından vurularak durduruldu. Olay sırasında yaralanan şüpheli S.Ş. (45) ile hafif şekilde yaralanan bir bekçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Esenler Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüphelinin elindeki bıçakla bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerine koşarak yaklaştığı görüldü.

DUR İHTARINA UYMADI, BACAĞINDAN VURULDU

Ekiplerin 'dur' uyarısını dikkate almayarak elindeki bıçakla polis ekiplerinin üzerine ilerlemeyi sürdüren şüpheliye, polis memuru silahla müdahalede bulundu. Bacağından vurulan şüpheli, bir süre daha polise zor anlar yaşattı. Bir ara ekiplerin biber gazı da sıktığı şüpheli, güçlükle kontrol altına alındı. Şüpheli, ihbar üzerine adrese çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında bölgede bulunan ve hafif şekilde yaralanan bir mahalle bekçisi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde, hastanede tedavi altına alınan şüphelinin S.Ş. (45) olduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan sorgulamasında 'kasten yaralama' ve 'gasp' başta olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Polis ekiplerinin elinde bıçak bulunan şüpheliye müdahale anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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