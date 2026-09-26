Esenler'de elinde bıçakla polise yürüdü! 'Dur' ihtarına uymayınca bacağından vuruldu

İstanbul Esenler'de polise bıçakla saldırdığı belirtilen şüpheli, ekiplerin 'dur' ihtarının ardından bacağından vurularak durduruldu. Olay sırasında yaralanan şüpheli S.Ş. (45) ile hafif şekilde yaralanan bir bekçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Esenler Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüphelinin elindeki bıçakla bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerine koşarak yaklaştığı görüldü.

DUR İHTARINA UYMADI, BACAĞINDAN VURULDU

Ekiplerin 'dur' uyarısını dikkate almayarak elindeki bıçakla polis ekiplerinin üzerine ilerlemeyi sürdüren şüpheliye, polis memuru silahla müdahalede bulundu. Bacağından vurulan şüpheli, bir süre daha polise zor anlar yaşattı. Bir ara ekiplerin biber gazı da sıktığı şüpheli, güçlükle kontrol altına alındı. Şüpheli, ihbar üzerine adrese çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında bölgede bulunan ve hafif şekilde yaralanan bir mahalle bekçisi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde, hastanede tedavi altına alınan şüphelinin S.Ş. (45) olduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan sorgulamasında 'kasten yaralama' ve 'gasp' başta olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Polis ekiplerinin elinde bıçak bulunan şüpheliye müdahale anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı