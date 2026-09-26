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Türkiye'ye gol attı, ardından sakatlandı! Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber

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Türkiye'ye gol attı, ardından sakatlandı! Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber
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Fransa’nın UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Kylian Mbappe, gol pozisyonunda sol dizinden sakatlandı. Mücadeleye devam etmeyi deneyen Real Madrid’in yıldızı kısa süre sonra oyundan çıkarken, Fransa Milli Takımı kampından da ayrıldı. İlk değerlendirmelerde Mbappe’nin üç hafta sahalardan uzak kalacak olması takım arkadaşı Arda Güler ve Real Madrid cephesini üzdü.

  • Kylian Mbappe, Türkiye-Fransa maçının 54. dakikasında gol attıktan sonra sol dizindeki ağrı nedeniyle 59. dakikada oyundan çıktı.
  • Mbappe'nin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Fransa, Türkiye'yi 1-0 mağlup etti.

Türkiye'ye gol atan Kylian Mbappe, Fransa’nın 1-0 kazandığı karşılaşmayı tamamlayamadı. Gol vuruşunun ardından sol dizinde ağrı hisseden yıldız oyuncu, kısa süre sahada kalmayı denese de 59. dakikada yerini Désiré Doué’ye bıraktı.

GOLÜ ATTI, DİZİNİ TUTARAK YERDE KALDI

Kocaeli’de oynanan Türkiye- Fransa karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Fransa ikinci yarının başlamasıyla birlikte hücumdaki baskısını artırırken, Kylian Mbappe 54. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Real Madrid’in yıldızı için gol sevinci uzun sürmedi. Mbappe, golü getiren şut sırasında sol dizinde sorun yaşadı. Fransız futbolcu pozisyonun ardından yüzünü buruşturup dizini tuttu. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yeniden oyuna dönen Mbappe, kendisini denedi ancak ağrıları devam etti. Yıldız isim birkaç dakika sonra yeniden yere oturdu ve 59. dakikada oyundan çıktı. Mbappe’nin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Mbappe’nin sakatlanması, yoğun maç programına hazırlanan Real Madrid cephesinde de dikkatleri yıldız futbolcunun sağlık durumuna çevirdi.

Kaynak: Haberler.com
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