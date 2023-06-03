Cumhurbaşkanı Erdoğan Göreve Başlama Töreni Gerçekleştirdi

KÜLLİYE'DE GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı atlı tören birliğinin eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Külliyeye girişte 101 pare top atışı yapıldı. Külliyede 'Göreve Başlama Töreni' gerçekleşti. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun da aralarında bulunduğu 21 devlet başkanı, 13 başbakan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 15 Temmuz gazileri, büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, bilim insanları, sporcular, milletvekilleri, 81 ilin valisi, sanatçılar, medya yöneticileri, AFAD arama- kurtarma ekipleri, depremzedeler katıldı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu. Program, orkestranın müziği ile başladı. Ardından 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, milletinin teveccühüne 2 kez mazhar olmuş bir devlet başkanı olarak Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elinin daha da güçlendiğini dile getirerek, "Bundan sonra uluslararası kamuoyu, küresel krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alan, bölgesinde barışın ve istikrarın tesisi için daha fazla çabalayan, Türk ve İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan, mazlum ve mağdurlara daha fazla sahip çıkan bir Türkiye göreceğiz. Yeni dönemde muhataplarımız karşılarında sınırları içinde ve dışında terör örgütleri ile daha kararlı mücadele eden, Mavi Vatan'da kendisinin ve kardeşlerinin hakkını daha güçlü gözeten, ekonomiden ticarete, güvenlikten demokrasiye başarı çıtasını yükselten; her alanda daha kararlı, daha cesur, daha müşfik, daha aktif bir Türkiye bulacaktır. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Devletimizin varlığını, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin kayıtsız ve şartsız egemenliğini her zeminde koruyacağımızı taahhüt ediyoruz" dedi.