Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'ın okullara gönderdiği "Maarifin Kalbinde Ramazan" genelgesine destek çıkarken aralarında yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin de olduğu 168 ismin imzasıyla yayımlanan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildiriye tepki gösterdi.

BAKAN TEKİN'E SAHİP ÇIKTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Ramazan Genelgesi'ne destek veren Erdoğan, "Burada bir konunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz" kapsamında "Maarif'in Kalbinde Ramazan" teması altında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için 81 vilayetimize bir yazı gönderdi. Bu kapsamda öğrenciler için söyleşi programları düzenlenecek, okul-aile işbirliğini güçlendirmek için iftar sofraları kurulacak. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi daha iyi öğrenmeleri ve tecrübe etmeleri için okul dışı öğrenme ortamları hazırlanacak; paylaşma bilinci, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi hasletlerin çocuklarımıza aşılanması sağlanacak. Bu etkinlikler her şeyden önce gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacaktır. İkinci olarak da bu etkinlikler, hiç şüphesiz anayasal dayanağı olan etkinliklerdir. Anayasamızın gerek başlangıç kısmında gerekse sonraki diğer maddelerinde her vatandaşın manevi varlığını geliştirme hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımız da anayasanın kendisine yüklediği sorumluluk mucibince öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek amacıyla tamamen gönüllülük esasına göre böyle güzel bir çalışmayı yapmıştır." ifadelerini kullandı.

LAİKLİK BİLDİRİSİNE TEPKİ

Erdoğan, "Ramazandan bir gün önce, nesli tükenmekte olan bir kısım yobaz çıktı, o bayat "Laiklik elden gidiyor" şarkısını söyleyen, zehir saçan, baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı. Bunlar noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar, güya Cadılar Bayramı kılıfı altında saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Biz bunların karın ağrısının asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına sığınarak bu millete nasıl zulmettiklerini çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil, olmadı, bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyledir. Bu milletin ta kendisiyledir. Hayırdır çocuklarımızın namazı orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın Ramazan süslemesi yapması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın hep bir ağızdan ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor?Laiklik kavramının arkasına saklamaktan vazgeçin. Lafı dolandırmayı bırakıp dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Rahatsız olan varsa gitsin bu vatanla aidiyetini tekrar sorgulasın." dedi.

NE OLMUŞTU?

Korkut Boratav, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu,Merdan Yanardağ, İlhan Cihaner, Melike Demirağ, Ayşe Kulin, Müjde Ar, Şükrü Erbaş,Rutkay Aziz, Canan Güllü ve Timur Soykan gibi isimlerin aralarında bulunduğu 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisi, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bir metin kaleme alarak, "Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!" demişti.