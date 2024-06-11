Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

18 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüyor. Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

2'NCİ GÖRÜŞMEDE DE AYNI İSİMLER YER ALDI

Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel'in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.

CHP liderinin makam odasındaki görüşmeden ilk kareler geldi. Bu kez görüşmede boş koltuk olmadığı, Erdoğan'ın Türk Bayrağı'nın, Özel'in ise CHP bayrağının önündeki koltukta yer aldığı görüldü.

İKİ LİDER NE KONUŞACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde, gündemdeki birçok konunun ele alınması bekleniyor. Başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığının görüşmede gündeme getirilmesi bekleniyor. Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından CHP MYK toplanacak.

Erdoğan en son, 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE KUŞ UÇURTULMUYOR

Erdoğan'ın binaya girişinin ardından genel merkez personeli haricinde, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmedi. Görüşme sırasında asansörlerin çalışmayacağı, merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının görevli olacağı öğrenildi.

İkilinin buluşmasından kareler;