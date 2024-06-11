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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşılayarak tokalaştı. Kapıda basına görüntü verilmesinin ardından Erdoğan ve Özel, 12'nci kattaki Genel Başkanlık makamına çıktı.

18 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüyor. Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

2'NCİ GÖRÜŞMEDE DE AYNI İSİMLER YER ALDI

Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel'in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladıCHP liderinin makam odasındaki görüşmeden ilk kareler geldi. Bu kez görüşmede boş koltuk olmadığı, Erdoğan'ın Türk Bayrağı'nın, Özel'in ise CHP bayrağının önündeki koltukta yer aldığı görüldü.

İKİ LİDER NE KONUŞACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde, gündemdeki birçok konunun ele alınması bekleniyor. Başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığının görüşmede gündeme getirilmesi bekleniyor. Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından CHP MYK toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladıErdoğan en son, 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE KUŞ UÇURTULMUYOR

Erdoğan'ın binaya girişinin ardından genel merkez personeli haricinde, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmedi. Görüşme sırasında asansörlerin çalışmayacağı, merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının görevli olacağı öğrenildi.

İkilinin buluşmasından kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (26)

sade vatandaş:

bir ülke başına gelebilecek en büyük felaket o ülkedeki siyasetçilerin ve yöneticilerinin o ülke ve ülke vatandaşlarının mutluluğu ve refahı için değil yabancılara o ülkeyi talan ettirip peşkeş çekmeleri için çalışmasıdır

366
15
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Sempatik0037 Ben:

böyle olun neden zitlasiyorsunuz bu ülkenin başlıca sorunu ekonomi mülteci sorunu bunu çözün beraber

275
10
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mehmet:

onun için çalışmaları lazım. ağaların saltanatı var. rahatlarını bozma.

yanıt30
yanıt16
Murat Celik:

CHPDEM iliskisi bilmeden cözüm TÜRKIYE DE olmaz....nokta

46
122
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şahabettin Ayyıldız:

Dem e altı milyon insan oy veriyor once onu çözün başkalarından duyduklarnı sallamakla olmaz

yanıt45
yanıt15
Özcan Özcan:

murat bey.Erik var yermisiniz tuzluyarak yeyin iyi olur.

yanıt6
yanıt2
suleyman altıntaş:

Yav sen ne anlatıyon. akp yıllarca hdp ile görüşmedi mi ? Çözüm sürecini chp mi yaptı ? Bırakın şu saçma saçma konuşmaları ya... dem parti problemse o zaman iktidar gereğini yapsın, mecliste ne işi var bunların ?

yanıt2
yanıt1
Murat Celik:

Özcan ben seni İsrail'e bekliyorum Ne işin var senin Türkiye'de

yanıt0
yanıt0
Mert Gündogdu:

Valla ne güzel görüntü tüylerim diken diken oldu hoş bir görüntü atışıp yakaracagınıza birlik olup dünyaya meydan okuyun dünya birlik beraberlik olsun ortak çözümler aransın devamını iyi olmasını dilerim

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3
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İbrahim Demirel:

Ben bu görüntülerden gayet mutluyum. Lakin kaostan beslenen tipler bu görüntülerden rahatsız olurlar.

50
2
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