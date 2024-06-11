Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşılayarak tokalaştı. Kapıda basına görüntü verilmesinin ardından Erdoğan ve Özel, 12'nci kattaki Genel Başkanlık makamına çıktı.
18 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüyor. Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı ziyaret etmişti.
2'NCİ GÖRÜŞMEDE DE AYNI İSİMLER YER ALDI
Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel'in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.
İKİ LİDER NE KONUŞACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde, gündemdeki birçok konunun ele alınması bekleniyor. Başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığının görüşmede gündeme getirilmesi bekleniyor. Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından CHP MYK toplanacak.
CHP GENEL MERKEZİ'NDE KUŞ UÇURTULMUYOR
Erdoğan'ın binaya girişinin ardından genel merkez personeli haricinde, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmedi. Görüşme sırasında asansörlerin çalışmayacağı, merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının görevli olacağı öğrenildi.
İkilinin buluşmasından kareler;