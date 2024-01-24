Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin ilçe adaylarını açıklıyor

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını ilan ediyor.

İşte açıklanan adaylar;

Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık

Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki

Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)

Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran

Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can

Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan

Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş

Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner

Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)

Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)

Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın

Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut

Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz

Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)

Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar

Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı

Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle; "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yalova ve İstanbul ilçe adaylarımızı açıkladık. Bugün de Ankara ilçe adaylarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Bazı yerlerde burada olduğu gibi bizzat kendimiz, diğer yerlerde de genel başkan yardımcılarımız vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 30 Ocak Salı günü genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız.

"İSTANBUL'U YENİDEN HAK ETTİĞİ VİZYONA KAVUŞTURMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Büyükşehir adaylarımızda kendi şehirleri ile ilgili projelerini hazırlamaya hazırlanıyor. Mesela yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımı ile bir süredir yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı. Adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz.

Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteri ile depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm alt yapısı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek.

"ANKARA'NIN ALTIN ÇAĞINA GİRECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören'de yazdığı hizmet destanı ile tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. AK Parti kurulduğu günden beri genel, yerel her seçimde milletimizin karşısına güçlü bir programla, iddialı projelerle, hayırlı hizmet hazırlıkları ile çıkmış bir partidir. Diyorum ki, bakınız AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde şunu unutmayın, gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı özellikle muhalefetin sağlaması mümkün değil.

"ŞEHİRLERİMİZİN GERİLEYİŞİ İZAHA MUHTAÇ OLMAYACAK KADAR AÇIKTIR"

Dikkat ederseniz AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programları, projelere önem veren başka siyasi yapılar da yok. Niçin biliyor musunuz? Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kendi iç çekişmelerinden, rant paylaşım kavgalarından, ülke ve millet düşmanları ile iş birliği çabalarından programa, projeye vakit bulamıyorlar. Bırakınız yeni eser yapmayı devam eden çalışmaların üstünü kapatan, verilen hizmetleri kesintiye uğratan tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu. Dikkat edin söz verdiği şeylerden bazılarını çeşitli sebeplerden yapamayanlardan değil, yıllarda yönetimde kalmalarına rağmen hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Hiçbir şey yapmadılar doğru değil, bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kısacası kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum bile. Daha bölücü örgütün güdümündeki partiyi şehirlerindeki yönetime ortak etme çabalarını saymıyorum bile. Daha Cumhurbaşkanı Yardımcılığı rüyası ile aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile. Ama ülkeye, millete, şehirlerine hizmet etme, eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören, duyan, şahid olan yok. Buna karşılık şehirlerimizin ihmal edilmişliği, gerileyişi izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır.

"SEÇİM ÖNCESİ NE DEDİLERSE İŞ BAŞINA GELİNCE TAM TERSİNİ YAPIYORLAR"

Bunları söylerken amacımız ne polemik yapmaktır, ne kimseye bühtan etmektir. Biz sadece milletimizin hissiyatını, derdini, beklentisini, özellikle dile getiriyoruz. Üstelik bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için de yapmıyoruz. Kendi aramızda aynı değerlendirmeyi hem de fazlasıyla yapıyor ve gereken müdahalelerde bulunuyoruz. Elimizi vicdanımıza koyup baktığımızda gördüğümüz manzara şudur; Bilhassa ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren yüzü kızarması gerektiği halde şehri için hiçbir büyük projesi olmaması ile övünen, yıllardır hiçbir alt yapı çalışması yapmayıp sadece tabela değiştiren, istismar ve korku siyaseti ile insanların iradesine ipotek koyan, velhasıl esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyorum. Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. Ancak bizim başka endişelerimiz de var. Seçim öncesi ne dedilerse, iş başına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemeleri ile gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz.

"ASLA BİZİM VAKTİMİZİ VE ENERJİMİZİ BOŞA HARCAMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

AK Parti kurulduğu günden beri eser ve hizmet siyaseti ile milletimizin gönlünde yer etmiştir. Türkiye'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri atılımlarından rahatsız olanların önümüzü kesmek için sahneledikleri oyunların figüranlığına soyunanlar bu dilden anlamaz. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturdukları senaryoları tekrarlar, üzerimize saldıkları terör örgütlerine payandalık yaparlar. Biz elbette bu hakikatleri milletimizle paylaşacağız ama asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamalarına izin vermeyeceğiz. İşte bunun için gerçek belediyecilik diyoruz. İşte bunun için işimizi her zaman ve her yerde düzgün şekilde yapacağız diyoruz. İşte bunun için milletimizin huzuruna programlarımızla, projelerimizle, icraatımızla çıkıyoruz. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız diyoruz. Şayet biz işimizi düzgünce yapar, milletimizin gönlünü kazanırsak, şayet biz vaktimizi, enerjimizi, imkanlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak, şayet biz boş lafla, yalanla, şovla, reklamla değil gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, şayet biz gösterişe, şatafata, riyaya, kibre itibar etmeden işimizi mütevazi şekilde yürütürsek yani biz doğru olursak emin olun eğri zaten belasını bulur.

Başkalarının ne yaptığının, ne dolaplar çevirdiğinin, hangi kirli pazarlıklarla gemilerini yürütmeye çalıştıklarının bizim açımızdan önemi yoktur. Varsın onlar siyaseti basit bir toplama çıkarma işlemine indirgesinler. Varsın onlar algı ve kelime oyunları ile milletin aklını çelebileceklerini zannetsinler. Varsın onlar siyaseti ikbal kapısı olarak görmeye devam etsinler. Biz işimize bakacağız, vazifemizi en doğru, en samimi biçimde yapmaya odaklanacağız. Gelin şimdi buradan şu salondan öyle bir ses verelim ki 81 vilayetimizden duyulsun. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya, kadın, genç, erkek var mıyız? Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum.

"SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİMİZİN AYLIKLARINDA 6 AYLIK ARTIŞ ORANINI 49,25 OLARAK UYGULAYACAĞIZ"

Bir yandan tam kapasite seçime hazırlanırken diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına ülkenin ihtiyaçlarını ve milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene yaklaşık 16 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarında ocak 2023 tarihi itibarıyla altı aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız.

Devletimizin imkanları arttıkça bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına izin vermeyeceğiz. Yüzde 49,25'lik artış oranının SSK ve Bağkur emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"AKLA ZİYAN DEDİKODULARLA EKONOMİMİZDE İSTİKRAR İKLİMİNİ BOZACAK KAMPANYALAR BAŞLATIYORLAR"

Biz tüm bu adımları atarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu eminim sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman derlenip toparlansa, ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse, ne zaman gururlanacak işler yapsa bunlar hemen rahatsız oluyor. Gezi Olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomimizde binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar.