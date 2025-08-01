Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 kişinin kalan cezasını kaldırdı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdi.
9 hükümlünün cezasının kaldırılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, cezaların kaldırılmasıyla ilgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Erdoğan 9 kişiyi affetti.
İŞTE ERDOĞAN'IN AFFETTİĞİ İSİMLER
Erdoğan'ın affettiği isimler Mehmet Tunç, Ali Kapu, Mustafa Şahbudak, Mahmut Altun, Serkan Şencan, Mustafa Eğmen, Süleyman Kızılkaya, Abdullah Şen ve Adem Kozu oldu.