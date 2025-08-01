Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 kişinin kalan cezasını kaldırdı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdi.

9 hükümlünün cezasının kaldırılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, cezaların kaldırılmasıyla ilgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Erdoğan 9 kişiyi affetti.

İŞTE ERDOĞAN'IN AFFETTİĞİ İSİMLER

Erdoğan'ın affettiği isimler Mehmet Tunç, Ali Kapu, Mustafa Şahbudak, Mahmut Altun, Serkan Şencan, Mustafa Eğmen, Süleyman Kızılkaya, Abdullah Şen ve Adem Kozu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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