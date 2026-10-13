Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim

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Hülya Avşar, KKTC’de verdiği konserin ardından sahneye yürüdüğü anları sosyal medya hesabında paylaştı. Erkan Petekkaya’nın videoya yaptığı yorumun magazin basınına yansıması üzerine Avşar’dan açıklama geldi.

PETEKKAYA’NIN YORUMUYLA BAŞLADI

Avşar’ın görüntülerine yorum yapan Erkan Petekkaya, “Yürüyemeyen kadın ya da bir insan, bir canlı ama yürümüyor” ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu sözleri, Avşar’ın yürüyüşüne yönelik bir eleştiri olarak haberleştirildi.

“ÇIKAN HABERLERE SAKIN ÜZÜLME”

Konuyla ilgili gazete kupürünü Instagram hesabında paylaşan Avşar, Petekkaya’ya seslendi. Gülme emojisiyle birlikte “Erkan Petekkaya’cım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum” mesajını yayımladı.

Kendisine destek verenlere de teşekkür eden Avşar, paylaşımını “Bu arada beni koruyup kollayan herkese çok teşekkür ediyorum” sözleriyle tamamladı.

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