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Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten atmosfer hakkında itiraf

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Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten atmosfer hakkında itiraf
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Galatasaray maçının ardından açıklamalar yapan Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, "Bence ilk yarıda da iyi oynadık. Rakibimiz bir atak yaptı ve golü buldu. Elbette daha iyi olmamız gerekiyor ancak bu stadyumda oynamak kolay değildi'' dedi.

  • Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.
  • Hansi Flick, Lamine Yamal'ın gol atamamasına rağmen üç veya dört gol yaratabilecek fırsatlar oluşturduğunu söyledi.
  • Flick, takımının ikinci yarıda maçı domine ettiğini belirtti.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 4-1 kazanılan Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

''BU STADYUMDA OYNAMAK KOLAY DEĞİLDİ''

Karşılaşmayı değerlendiren Hansi Flick, atmosfer hakkında konuşarak "Bence ilk yarıda da iyi oynadık. Rakibimiz bir atak yaptı ve golü buldu. Elbette daha iyi olmamız gerekiyor ancak bu stadyumda oynamak kolay değildi. Sonuçtan çok memnunum." dedi. 

''İNANILMAZ BİR OYUNCU''

Lamine Yamal'a övgüler yağdıran Alman çalıştırıcı, "Lamine Yamal bugün gol atamadı ancak üç veya dört gol atmamızı sağlayabilecek kadar fırsat yarattı. İnanılmaz bir oyuncu ve bizim için çok önemli. Onu antrenmanlarda izlediğinizde de sahada gösterdiği performansın aynısını sergilediğini görüyorsunuz. Onun gibi bir oyuncunun takımımda olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Çok üst düzey bir futbolcu." sözlerini sarf etti. 

''MAÇI DOMİNE ETTİK''

Değerlendirmelerine devam eden başarılı hoca "İkinci yarıda maçı domine etmeyi başardık. Lamine Yamal da çok iyi bir maç çıkardı. İkinci yarıdaki performansımız harikaydı, inanılmazdı. Elbette daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Maçlarımızı analiz etmeliyiz ancak bugün takımımla gerçekten gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysel null:

Okan ikinci yarıyı açtım izleyeyim dedim. GS iki pas yapamadı 20-25 dk boyunca. Baktım bunlarda iş yok çıktım maçtan izlemedim geri kalanını. Eminim geri kalan sürede de iki pas yapamamıştır. Yahu iki üç pas yapmaktan aciz bir takım nasıl başarılı olsun Allah aşkına? Oyuncular sadece panikle uzaklaştırma derdinde görünüyordu. Uzaklaştırırken sürekli yine topu rakibe veriyordu ve bu kısır döngü sürekli böyle devam ediyordu. Siz seri paslaşma çalışmıyor musunuz be kardeşim, bu ne tür acizlik böyle? İnan ki rakip Barcelona olduğu için değil, çoğu zaman böylesiniz. Art arda pas yapmayı öğrenin, işiniz bu, onu da gelip biz mi öğretelim? Biraz utanın artık....

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