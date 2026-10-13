Haberler

DEVA Partisi'nden STK'lara çağrı: Fon yolsuzluğu ahlak meselesidir, susmayın!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi'nden STK'lara çağrı: Fon yolsuzluğu ahlak meselesidir, susmayın! Haber Videosunu İzle
DEVA Partisi'nden STK'lara çağrı: Fon yolsuzluğu ahlak meselesidir, susmayın!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerem Altun, fon yolsuzluğuna karşı Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) göreve çağırdı. Kerem Altun, "Milletimizin malına, emeğine zarar veren, güveni sarsan bu rezalete sessiz kalmak, bu yanlışları onaylamaktır." dedi.

  • DEVA Partili Kerem Altun, fon yolsuzluğu konusunda sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu.
  • Altun, fon dolandırıcılığının sadece ekonomik değil ahlak ve vicdan meselesi olduğunu belirtti.
  • Altun, STK'ları adaleti, şeffaflığı, denetimi ve helal kazancı savunmaya davet etti.

Türkiye'yi sarsan fon yolsuzluğu konusunda Sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü savunan DEVA Partili Kerem Altun "Değerli STK'lı Dostlarımız!" başlığıyla çağrıda bulundu.

"BİR AHLAK VE VİCDAN MESELESİDİR"

Fon yolsuzluğunun milletin vicdanını yaraladığını güven duygusunu sarstığını vurgulayan Altun, şunları söyledi:

"Yaşanan Fon dolandırıcılığı; denetimsizlikler, emanete ihanet örnekleri, sadece bir ekonomik mesele değil, bir ahlak ve vicdan meselesidir. STK'larımız; Anadolu irfanını, paylaşmayı, emaneti korumayı şiar edinmiş demokratik kurumlar olarak, olup biten yanlışlara sessiz kalmamalıdırlar. Çünkü sessizlik, yanlışa ortak olmaktır. Bu vesileyle tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızı; adaleti, şeffaflığı, denetimi ve helal kazancı savunmaya, milletimizin hakkını ve hukukunu korumaya davet ediyoruz. Demokratik desteğinizi, vicdani duruşunuzu bekliyoruz... Biliyorsunuz, etrafımızda olup bitenler hepimizin içini acıtıyor. Kimse doğruyu konuşmazsa, yanlış doğrunun yerini tutuyor. Biz Anadolu'nun evlatları olarak, kadim bir geleneğin mensuplarıyız. Bizim geleneğimizde emanete sahip çıkılır, komşusu açken tok yatılmaz, yetimin hakkı yenmez. Bugün yaşananlar bu değerlerimizle uyuşmuyor. O yüzden DEVA PARTİSİ OLARAK diyoruz ki: Gelin, hep birlikte bu yanlışa dur diyelim. Yüksek sesle ve vicdanımızın sesiyle. STK'lar olarak bir anlayış birliği sağlarsak, bu yanlışlar düzelir. Sizin desteğiniz topluma güç verecektir. Milletimizin malına, emeğine zarar veren, güveni sarsan bu rezalete sessiz kalmak, bu yanlışları onaylamaktır. "

İlgili Haberler
TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldıTBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı
Bakan Göktaş, Özgür Özel’in özrünü kabul etmedi: Özür diliyor ama böyle bir şey olabilir mi?Bakan Göktaş, Özgür Özel’in özrünü kabul etmedi: Özür diliyor ama böyle bir şey olabilir mi?
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildiFon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
Bakan Göktaş'tan babasına yönelik fon iddiasına sert yanıt! Tazminatı evlenecek gençlere yatıracakBakan Göktaş'tan babasına yönelik fon iddiasına sert yanıt! Tazminatı evlenecek gençlere yatıracak
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldıÜnlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 91 sitede yayınlandı.
Üreticinin merakla beklediği haber geldi! Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Çiftçinin merakla beklediği haber geldi! Alım fiyatı belli oldu
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı

Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Yıldız isme büyük şok

Cemil Tugay: Söylenecek çok şey var ama...

AK Parti'yi ziyareti sonrası konuştu: Söylenecek çok şey var ama...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor

Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor
İstanbul’da otoyolda korku dolu anlar: Tırdan kopan dev lastik trafiğe savruldu

Otoyolda gideni görenler gözlerine inanamadı: Resmen tehlike saçtı
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'de

5 yıldır her maçta başarıyorlar! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
İnegöl'de 2 milyon liralık altın hırsızlığı

Evden çaldığı altının miktarı dudak uçuklattı
Trump’ın Yunanistan Büyükelçisi yaptığı eski gelini Kimberly Guilfoyle’dan istifa etmesini istedi

Eski gelinini büyükelçi yapmıştı: Yolsuzluk iddiaları başını yaktı

Elektrik direğine çıktı, akıma kapılıp can verdi

Elektrik direğine çıkan adamın sonu korkunç oldu
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten atmosfer hakkında itiraf

Hansi Flick'ten çarpıcı itiraf: Bu stadyumda oynamak...