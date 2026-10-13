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Balıkesir Meclisi'nde sert kavga! İki başkan birbirine girdi

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Balıkesir Meclisi'nde sert kavga! İki başkan birbirine girdi Haber Videosunu İzle
Balıkesir Meclisi'nde sert kavga! İki başkan birbirine girdi
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB üyeliği seçimi tartışmaya neden oldu. CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile yine CHP'li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler arasında başlayan sözlü atışma sertleşti. Deveciler'in Akın'a yönelik “AK Parti’ye geç de kurtulalım senden!” sözleri dikkat çekerken, gerginlik nedeniyle toplantıya ara verildi.

  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üyeliği seçimi sırasında CHP'li belediye başkanları Ahmet Akın ile Ali Kemal Deveciler arasında sözlü tartışma çıktı.
  • Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a "AK Parti'ye geç de kurtulalım senden!" dedi.
  • Ahmet Akın, Ali Kemal Deveciler'e "Ali Kemal abi bizden önce AK Partiyle görüşüyorsun." yanıtını verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, OSB üyeliği seçimi sırasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler karşı karşıya geldi. Karşılıklı suçlamalarla büyüyen tartışmada CHP'li iki belediye başkanının birbirlerine yönelik sözleri oturuma damga vurdu.

OSB ÜYELİĞİ SEÇİMİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında tansiyon yükseldi. Meclisin son oturumunda görüşülen Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üyeliği seçimi, CHP'li belediye başkanları arasında sert bir tartışmaya dönüştü. Seçim öncesinde dile getirilen AK Parti ile iş birliği yapıldığı yönündeki suçlamalar, salondaki gerginliği artırdı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın arasında başlayan sözlü atışma, görüşmelerin önüne geçti.

AHMET AKIN'DAN "TİYATRO BİTİNCE HABER VER" ÇIKIŞI

Tartışma sırasında Ali Kemal Deveciler'in sert ifadelerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da karşılık verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'ın, Deveciler'e yönelik "Tiyatro bitince haber ver" sözleri üzerine gerginlik daha da arttı. İki başkan arasındaki karşılıklı açıklamalar, meclis salonundaki diğer üyelerin de dikkatini çekti. OSB üyeliğine ilişkin seçimle başlayan anlaşmazlık, tarafların birbirlerine yönelttiği siyasi suçlamalarla devam etti.

"AK PARTİ'YE GEÇ DE KURTULALIM SENDEN!"

Oturumun en dikkat çekici anı ise Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a yönelik sözleri oldu. Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, tartışmanın devamında “AK Parti’ye geç de kurtulalım senden!” ifadelerini kullandı. 

AHMET AKIN DA KARŞILIK VERDİ

Ali Kemal Deveciler'in sözleri karşısında Ahmet Akın da sessiz kalmadı. Akın'ın, "Ali Kemal abi bizden önce AK Partiyle görüşüyorsun." diyerek Deveciler'e karşılık verdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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