Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki Viking'e takıldı

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Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 56 milyon Euro'luk değeri olan Viking ile 1 milyar Euro değere sahip Bayern Münih karşı karşıya geldi. Norveç'te oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti.

VIKING BAYERN MUNIH'E TESLİM OLMADI

Ev sahibi Viking, 2. dakikada Gianni Stensness ve 38. dakikada Peter Christiansen'in golleriyle skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya etkili başlayan Bayern Münih, 54. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Kane, 60. dakikada bir gol daha atarak skoru 2-2'ye getirdi. Bayern, 71. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 3-2 öne geçti ancak mücadelede son sözü Viking söyledi Norveç ekibinde 90. dakikada sahneye çıkan Herman Haugen, skoru 3-3'e getirmeyi başardı ve maçın skorunu ilan etti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 4 puana yükseldi. Viking, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazandı ve 1 puana ulaştı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Arsenal'i konuk edecek. Viking Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.