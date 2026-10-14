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Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki Viking'e takıldı

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Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki Viking'e takıldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 56 milyon Euro'luk değeri olan Viking, sahasında Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Norveç temsilcisi, 2-0 öne geçtiği ve ardından 3-2 geriye düştüğü mücadelede 90. dakikada bulduğu golle Alman devinden puan almayı başardı.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Viking ile Bayern Münih arasında oynanan maç 3-3 berabere sonuçlandı.
  • Bayern Münih bu sonuçla 4 puana yükselirken, Viking Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını alarak 1 puana ulaştı.
  • Bayern Münih bir sonraki maç haftasında Arsenal'i konuk edecek, Viking ise deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 56 milyon Euro'luk değeri olan Viking ile 1 milyar Euro değere sahip Bayern Münih karşı karşıya geldi. Norveç'te oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti. 

VIKING BAYERN MUNIH'E TESLİM OLMADI

Ev sahibi Viking, 2. dakikada Gianni Stensness ve 38. dakikada Peter Christiansen'in golleriyle skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya etkili başlayan Bayern Münih, 54. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Kane, 60. dakikada bir gol daha atarak skoru 2-2'ye getirdi. Bayern, 71. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 3-2 öne geçti ancak mücadelede son sözü Viking söyledi Norveç ekibinde 90. dakikada sahneye çıkan Herman Haugen, skoru 3-3'e getirmeyi başardı ve maçın skorunu ilan etti. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 4 puana yükseldi. Viking, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazandı ve 1 puana ulaştı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Arsenal'i konuk edecek. Viking Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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