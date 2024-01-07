Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 şehrin adaylarını açıklayacağı konuşmasına başladı

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor.

BİR KEZ DAHA GAZZE'YE DESTEK MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Yeniden İstanbul. Hazır mıyız? Sevgili İstanbullular, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizlere kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum.

"Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" inancıyla vatanımızın bekası uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kalanlarına başsağlığı diliyorum. İsrail şiddetine maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz için yüreklerimizin dağlandığı bir dönemdeyiz. İsrail'in barbarca saldırılarında şehit düşen 23 bin Filistinli kardeşimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Daha fazla çocuk öldürerek abad olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Biz de bu süreçte zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için her türlü çabayı göstereceğiz. Birileri istiyor diye biz mazlumlara asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız."

Adayları açıklanacak büyükşehirler ve mevcut başkanlar:

İstanbul (Ekrem İmamoğlu)

Kocaeli (Tahir Büyükakın)

Eskişehir (Yılmaz Büyükerşen)

Bursa (Alinur Aktaş)

Denizli (Osman Zolan)

Balıkesir (Yücel Yılmaz)

Aydın (Özlem Çerçioğlu)

Samsun (Mustafa Demir)

Erzurum (Mehmet Sekmen)

Muğla (Osman Gürün)

Ordu (Mehmet Hilmi Güler)

Adayları açıklanacak diğer iller ve mevcut başkanlar:

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Elazığ - Şahin Şerefoğlu

Edirne - Recep Gürkan

Düzce - Faruk Özlü

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bingöl - Erdal Arıkan

Çanakkale - Ülgür Gökhan

Çankırı - İsmail Hakkı Esen

Kastamonu - Galip Vidinlioğlu

Rize - Rahmi Metin

Sinop - Barış Ayhan

Tokat - Eyüp Eroğlu

Yalova - Mustafa Tutuk

Isparta - Şükrü Başdeğirmen

Artvin - Demirhan Elçin

Ayrıntılar geliyor...