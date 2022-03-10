CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'da partisine özeleştiri: Gelip sofranıza oturmadık

DİYARBAKIR (Haberler.com) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluştu. Burada kendisini dinlemeye gelenlere seslenen CHP lideri, Diyarbakır'da partisinin etkinliğinin az olmasıyla ilgili özeleştiri yaptı.

"DİYARBAKIR'DA OYUMUZ YOK FARKINDAYIM"

Partisinin bölgeye gitmediğini ve hata yaptığını belirten CHP lideri, "CHP bu bölgeye fazla gelmedi, onun farkındayım. CHP'nin, Diyarbakır'da fazla oyu yok onun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bunun kabahati bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık. Çayınızı kahvenizi içmedik, sofranızda oturmadık." dedi.

"SİZİN DERTLERİNİZE TALİBİM, BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Sözlerine devam eden CHP lideri, "Ankara'da oturduk, güzel güzel laflar ettik, 'Niye bize oy vermiyorlar.' Oy istiyorsan gideceksin, vatandaşın derdini dinleyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki, 'Ben sizin dertlerini çözmeye talibim.' Buraya geldim. Sizin dertlerinize talibim, dertlerinizi çözeceğim, beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz, huzur içinde bütün bunları sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR ANNELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu öğretmenevinde, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle bekleyen Diyarbakır Anneleri'nin temsilcileri ile buluştu. Kılıçdaroğlu'nun Ayşegül Biçer, Raif Biçer ve Celil Bektaş ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede; CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel de yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARI HEPİMİZİN"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlar hepimizin ortak sorunları. Var olan sorunları nasıl çözebiliriz? Bunun anahtarı demokrasidir. Biz 6 partinin genel başkanı olarak bir araya geldik. Demokrasi için bir araya geldik. İnsan hakları, ekmek, aş için bir araya geldik. Var olan derin yoksulluğu nasıl gidebiliriz onun için geldik. Sıkıntılar, dert var. Meydanlar işsizlerle dolu.

"KİMLİKLER BİZİM ŞEREFİMİZDİR, ONURUMUZDUR"

Diyarbakır'da küçük bir esnaf ziyareti yaptık cebim 'evladım işsiz' kağıtlarıyla doldu. Çözümü siyaset kurumu bulacak başka yer değil. Devleti yönetmeye talip olanların çözüm üretmeleri gerek. Biz öyle bir noktada değiliz. Bizi öyle bir noktaya getirmediler tam tersine bizi ayrıştırdılar. 'Kimliğin ne, inancın ne?' sana ne kardeşim insanın kimliğinden, inancından, yaşam tarzından. Kişinin kimliği siyasete malzeme olabilir mi? Kimlikler bizim şerefimizdir, onurumuzdur.

"SORUNLARI BİRLİKTE AŞMAK İSTİYORUZ"

Siyasete malzeme etmek asla doğru değil. Kimin yüce Yaradan'a yakın olup olmadığını yüce Yaradan'dan gayrı kim bilebilir? 6 siyasi partinin genel başkanı olarak sorunları birlikte aşmak istiyoruz. Yapacağımız birliktelik, Türkiye'yi aydınlığa çıkartabilirsek, kucaklaştırabilirsek, yeni bir atmosferi yaratabilirsek emin olun sadece Türkiye için değil dünyada siyaset tarihini yazan bütün kitaplara bu konu girecektir. Üniversitelerde ders olarak anlatılacaktır ben bundan eminim.

"16 BİN 918 ÇİFTÇİ ÜRETİM YAPMAKTAN VAZGEÇMİŞ"

Mezopotamya gayet güzel. Dicle'si, Fırat'ı, bereketli toprakları, surlar, bahçeler var gayet güzel... Bu topraklarda ne oldu? 2002 yılında çiftçi sayısı 50 bin 81 kişi. 2021 yılında 50 binden sayı 33 bin 163 kişiye düşmüş. 16 bin 918 çiftçi üretim yapmaktan vazgeçmiş. Devleti yönetenlerin düşünmesi gerekmez mi?

"NEDEN BUĞDAY VE NOHUT DIŞARIDAN GELİYOR?"

2004 yılında tarım alanı 7 milyon 981 bin dekar, 2021 yılında 7 milyonluk dekar alanı 5 milyona düşüyor. Diyoruz memlekette yağ yok, buğday, nohut dışardan geliyor. Ne oluyor da dışarıdan geliyor? Ben bu soruları soruyorum sizin de sormanız lazım.

"DIŞARIDAN KARPUZ ALIYORUZ"

Diyarbakır'ın karpuzu vardı değil mi? Karpuz eksildi. Dışarıdan karpuz alıyoruz. Benim Diyarbakırlılara sözümdür. Diyarbakır'ın karpuzu piyasaya çıkmadığı sürece bir tek karpuz bile ithal etmeyeceğiz. Vatanseverlik budur. Benim ülkemde karpuzu üreten kazanmalı. Çiftçi zarar eder mi? Tarım sektörü dünyanın bütün yerlerinde stratejik sektördür. Tarıma değer, önem vermemiz lazım.

"BU BÖLGELERE YATIRIM YAPILMIYOR"

Yatırımlar İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Bursa'ya yapılıyor. Bu ülkenin Diyarbakır'ı, Tunceli'si, Sivas'ı, Kayseri'si yok mu? Bu bölgelerde yatırım yapılmıyor. Sizin evlatlarınız büyük kentlerin varoşlarında asgari ücretle nasıl iş bulabilirim diye uğraşıyorlar. Diyarbakır'dan Erdoğan'a söylüyorum. Elimi tutan sensin delikanlıysan benim istediklerimin tamamını verirsin ilk yatırımı geleceğiz Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yapacağız.

"DİYARBAKIR HAPİSHANESİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR"

Toplum olarak helalleşmek zorundayız. Sıkıntılarımız var. Diyarbakır yaşadı, bu bölge büyük sıkıntılar yaşadı. Diyarbakır Hapishanesindeki işkenceler unutulmadı. Oradaki insanlarla bizim helalleşmemiz lazım. Bunu yapmazsan barışamayız. Diyarbakır Hapishanesi'nin İnsan Hakları Müzesine dönüştürülmesi lazım.

Roboski'de öldürülen gencecik evlatlarımız vardı. Onların aileleriyle de helalleşmek lazım. Haksızlıkla yüzleşmektir helalleşmek."

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