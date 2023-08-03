CHP'li Milletvekili İnan Akgün Alp, orman yangınları ve ağaç kesimleriyle ilgili sorular sordu

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Kars Sarıkamış ve Muğla Milas'taki ağaç kesimleri ile Şırnak Silopi ve Diyarbakır Lice'deki orman yangınlarına ilişkin sorular yöneltti. Alp, kontrolsüz orman kesimi ve yangınlara geç müdahale edilmesi konularında açıklama istedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Kars Sarıkamış ve Muğla Milas'taki ağaç kesimleri ile Şırnak Silopi ve Diyarbakır Lice'deki orman yangınlarına ilişkin "Akbelen Ormanlarının Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki ile YK Enerji tarafından katledilmesine seyirci kalmanızın nedenleri nelerdir? Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Şırnak ili Silopi ilçesinde yaşanan orman yangınlarına geç müdahale edildiği bilgisi doğru mudur? Kars ili Sarıkamış ilçesinde kontrolsüz bir şekilde kaç ağaç kesilmiştir? Kontrolsüz orman kesiminin gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP'li İnan Akgün Alp, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda ağaç kesimini Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Alp, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma, çevre kirliliği gibi nedenlerle ekolojik sistem tehdit altındadır. Durum böyle iken Muğla ili Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen bölgesinde ağaç kıyımı gerçekleştirilmekte, Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Şırnak ili Silopi ilçesinde yaşanan yangınlarda geniş orman alanları yok olmaktadır. Ayrıca Kars ili Sarıkamış ilçesinde kontrolsüz orman kesimi yapılmaktadır" dedi.

Alp, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"KARS İLİ SARIKAMIŞ İLÇESİNDE KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE KAÇ AĞAÇ KESİLMİŞTİR? KONTROLSÜZ ORMAN KESİMİNİN GEREKÇESİ NEDİR?"

"Ekolojik sistemin tehdit altında olduğu ortada iken Bodrum ve Milas'ı besleyen en önemli su havzasında bulunan Akbelen Ormanlarının Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki ile YK Enerji tarafından katledilmesine seyirci kalmanızın nedenleri nelerdir? Anayasal hakları için direnen yurttaşlarımıza biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edilmesi talimatı kim/kimler tarafından verilmiştir? Akbelen bölgesinde şahsınız tarafından ya da bakanlığınız tarafından önergenin verildiği tarih itibarı ile yapılmış bir çalışma var mıdır?

Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Şırnak ili Silopi ilçesinde yaşanan orman yangınlarına geç müdahale edildiği bilgisi doğru mudur? Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Şırnak ili Silopi ilçesinde yaşanan orman yangınlarına yangınlar başladıktan ne kadar süre sonra müdahale edilmiştir? Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Şırnak ili Silopi ilçesinde yaşanan orman yangınlarına kaç araç/uçak ve personel ile müdahale edilmiştir? Kars ili Sarıkamış ilçesinde kontrolsüz bir şekilde kaç ağaç kesilmiştir? Kontrolsüz orman kesiminin gerekçesi nedir?

Alp, konuya ilişkin bugün paylaştığı videoda da şunları dile getirdi:

"CHP OLARAK BİZLER, ÜLKENİN DOĞUSUNDAN BATISINA KADAR YAŞAMI, ÇEVREYİ, İNSANI VE DOĞAYI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Şu anda Kars'ın Sarıkamış ilçesindeyiz. Sarıkamış ormanları usulsüz, kontrolsüz ve kaçak kesimlerle katlediliyor. Akbelen ormanlarındaki katliamı, Şırnak'ın Silopi ve Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki orman yangınlarını ve Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki orman katliamını soru önergesiyle TBMM gündemine getirdik. CHP olarak bizler, ülkenin doğusundan batısına kadar yaşamı, çevreyi, insanı ve doğayı savunmaya devam edeceğiz."