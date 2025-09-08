CHP il binası önünde gerginlik! Tansiyon bir anda yükseldi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün geçici kurul üyeleri ile CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini açıklamıştı.

Bu gelişme üzerine dün itibariyle parti üyeleri il başkanlığı önünde nöbete başladı. Akşam saatlerinde bina önünde bekleyişlerini sürdüren CHP'liler ile polis ekipleri arasında arbede yaşanırken gerilim bugüne de sıçradı.

BÜYÜK BİR ARBEDE YAŞANDI

Sabah erken saatlerde il binası önünde barikat kuran partililer ile Gürsel Tekin'in gelmesine dakikalar kala bina önüne gelen yüzlerce polis arasında büyük bir arbede daha çıktı.

TANAL VE BAŞARIR TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır polislerle konuşarak tansiyonun düşmesine yardımcı olmaya çalışırken gerginliğin zaman zaman yükseldiği görüldü.

ÖZGÜR ÇELİK: İSTANBUL VALİSİ'NE ULAŞAMIYORUZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, başkanlık binasında yaşananlarla ilgili son duruma ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelik şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor. Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor. Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok. Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok. Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır."

CHP'YE KAYYUM TEBLİGATI: MEMURLAR İL BAŞKANLIĞINA GİTTİ

Öte yandan CHP'ye kayyum için tebligat yapıldı. Kararı bildirmek amacıyla memurlar İl Başkanlığı'na gönderildi. Kayyum Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na sokmak üzere çok sayıda polis ve icra memuru, binanın girişlerine konuşlandı.

ÇEVİK KUVVET BİNAYI KUŞATTI

Partililer bekleyişte, Çevik Kuvvet binanın arka kapısını kuşatmış durumda. Halk TV'nin aktardığına göre Gürsel Tekin, "Yoldayım, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğim" dedi. Tekin'in bina önüne gittikten sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Tekin'in yola çıktığı haberi gelince polis, yeniden kitleye müdahale etmeye başladı.