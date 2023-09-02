CHP'deki danışman atamasına Gamze Taşcıer'den sert tepki: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, geçmişte Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ifadeleri gündemdeki yerini koruyor. Yaman'ın atamasına ilk tepki CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'den geldi. Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizde, laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı" olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, önceki yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alanın ifadelerinin ortaya çıkmasının yankısı sürüyor. Son olarak CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, söz konusu atamaya sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, 2013 yılında Kılıçdaroğlu ve CHP seçmenini hedef alan ifadelerinin ortaya çıkması çok konuşulmuştu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Tartışmalı danışman atamasına ilişkin ilk tepki Ankara Milletvekili ve Parti Meclis üyesi Gamze Taşcıer'den geldi. Atama kararına sert tepki gösteren Taşçıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP sözcüsüyüm. Elimden geldiğince Türkiye'de kadın hakları konusunda hem parlamentoda, hem mahkemede, hem sokakta mücadele eden bir kişiyim. Bildiğim tek gerçek şu: Bu ülkede kadınlar Ortadoğu'da gördüklerimizi yaşamıyorsa bunu Atatürk'e ve onun en temel ilkesi laikliğe borçludur. Atatürk'ün kurduğu ve laikliğin bayraktarlığını yapan partimizde, laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Genel Başkan Danışmanı" olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, yıllar önce CHP liderine ve CHP seçmenine hakaretler ettiği bir paylaşımı ortaya çıkmıştı. Olay CHP'lileri ayağa kaldırırken yaşanan durum nedeniyle özür dileyen Yaman, "O tweetleri ben yazmadım." demişti.