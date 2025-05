Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en kapsamlı festivali konumuna geldi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bir yandan Türk kültürünü uluslararası sanat formlarıyla buluştururken, diğer yandan şehirlerin marka değerini artırmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ikinci durağı Manisa oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Ersoy'un yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Bahadır Yenişehirlioğlu katıldı. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, "2021'de İstanbul Beyoğlu'nda, Galataport'tan, yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan bir güzergahta Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni başlatmıştık. O gün verdiğimiz bir söz vardı. 'Ülkemizin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, ihya etmek, desteklemek, tanıtıp yaşatmak adına Beyoğlu'nda attığımız bu ilk adım ülkemizin her bölgesine ulaşacak' demiştik. Halkımızı hem kendi kültür ve tarih mirasıyla hem de sanatın hemen her dalında ulusal ve uluslararası eserlerle buluşturma vaadinde bulunmuştuk" ifadelerini kullandı.

'MARKA DEĞER YARATTIK'

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verdiğimiz sözün üzerinden 5 yıl geçti. Hamdolsun ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir. Kültür-sanat elitizmine ve sosyal sınıflandırmaya asla müsaade etmeden her yaşa, her kesime, her tür ilgi ve beğeniye hitap eden; olması gerektiği gibi tarihin, kültürün ve sanatın bütün halkımızla kucaklaştığı bir marka değer yarattık. Bu yolda emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, sanatçılarımıza ve festivaline sahip çıkan aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

'MANİSA'YI KÜLTÜR VE SANATLA BEZEYECEĞİZ'

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8 ay süren bir kültür-sanat mevsimine dönüştüğünü ifade eden Bakan Ersoy, "Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 5'inci yılında 7 bölge 20 şehir gibi muazzam bir yaygınlığa ulaşmış, 8 ay süren bir kültür-sanat mevsimine dönüşmüştür. Mardin, Malatya ve Kayseri ile birlikte Manisa da bu yıl festival şehirlerimiz arasına katılmış; bu toprakların medeniyet mirası da diğer şehirlerimiz gibi markamıza eşsiz bir değer katmıştır. Biz de Manisa'mızı kültür ve sanatla bezeyerek bunun karşılığını vereceğiz. Bugün başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız. Konserler, opera ve tiyatro temsilleri, film gösterimleri, sergi ve söyleşiler, çocuk etkinlikleri, atölye ve çalıştaylar olacak. Sahneden perdeye, gelenekselden dijitale sanatın bütün zenginliğini burada görecek; eğlenerek, öğrenerek, yaparak deneyimleyeceksiniz. Festivalin ziyaretçisi değil, bir parçası olarak bu şölende yerinizi alacaksınız" dedi.

'ÇOCUKLARIN SANATLA ERKEN YAŞTA BULUŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ'

Özellikle çocukların sanatla erken yaşta buluşmalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, festival programı kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Bakan Ersoy, "Murat Boz, Bayhan, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Uğur Işılak, Kıraç, Merve Özbey, Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen festivalimizde sahne alacaklar. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları sanatçılarımız, müzikallerden çocuk oyunlarına uzanan bir çeşitlilikte Manisalı sanatseverler için perde açacaklar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konseri coşkusu da bu kapsamda festivalimizde yer alacak. Diğer yandan; Seyyah Anadolu Medeniyetleri, Köklere Yolculuk, Lidya'nın İzleri, Yaşayan Miras Ahşap İşleri gibi farklı tema, içerik ve sanat dallarını buluşturan zengin bir sergi programı da sanatseverleri bekliyor. Heykel, resim, ebru, çini gibi farklı alanlarda sanat atölyeleri ve workshoplar düzenliyoruz. Sanatın üretim sürecini deneyimlemek isteyen vatandaşlarımızı buralarda ağırlayacağız. Ailelerimizden özellikle çocuklarını bu etkinliklere getirmelerini rica ediyorum. Sanatla erken yaşta buluşmalarını, yaparak öğrenmelerini çok değerli ve önemli buluyorum" açıklamalarında bulundu.

'FESTİVAL, MANİSA'NIN EKONOMİSİ VE TURİZMİ İÇİN CİDDİ BİR KAZANIM OLACAK'

Festivalde çok farklı ilgi alanlarına hitap edecek söyleşi, konferans ve çalıştaylar düzenleneceğini ifade eden Bakan Ersoy, "Arkeolojiden edebiyata kadar farklı konularda ilgisi, merakı, soracak soruları olan vatandaşlarımızı bekliyoruz. Elbette gastronomi etkinliklerimiz var. Belirlediğimiz 11 Lezzet Durağı ile yöre lezzetleri festivalimize tat katacak. İnanıyorum ki Manisalılar bu 9 gün sonunda çok değerli anılar biriktirmiş olacak. Ayrıca festivalimiz Manisa'nın sosyal hayatı kadar ekonomisi ve turizmi için ciddi bir kazanım olacak. 2021 yılında Beyoğlu'nda; 80 farklı mekanda, 2000'den fazla sanatçımızın katılımıyla 380'nin üzerinde etkinlik gerçekleştirmiştik. Bu yıl Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri içine alan bu eşsiz şölende ise binden fazla mekanda düzenleyeceğimiz 6 bin 800'den fazla etkinlik ile yaklaşık 45 bin sanatçımızı halkımızla buluşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözlerimizi daima somut hizmet ve eserlerle, hedef ve amaçlarımızı rekor üzerine rekor kıran rakamlarla taçlandırdık. İşte beş yıllık süreç, işte rakamlar. Çok şükür yine sözlerimizin arkasında durduk, yine hizmet ve eser çıtasını yukarıya taşıdık. Yolumuza her alanda daha iyisi, daha fazlası için devam edeceğiz" dedi.

YENİ MANİSA MÜZESİ AÇILDI

Yeni Manisa Müzesi'nin açılışını da festival kapsamında bugün gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Ersoy, "Hepinizin malumudur ki Anadolu'nun medeniyet mirası dünyada bir örneğini, bir dengini daha bulamayacağımız kadar zengin. Manisa, söz konusu bu medeniyetler sofrasından heybesini alabildiğine doldurmuş bir şehir. Biz inşallah bu eserle, o kadim heybenin muhafaza ettiği zenginliği, şehrimizin eşsiz tarih ve kültürünü hem insanımızın hem yabancı misafirlerimizin detaylarıyla öğrenmesini, tanımasını ve anlamasını sağlayacağız. Manisa'ya yakışır bir eser olarak inşa ettiğimiz bu çağdaş kompleks 8 bin 245 metrekare kapalı alana sahip ve yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik bir sergileme bölümü içeriyor. Ayrıca çocuk atölyelerinden geçici sergi salonları ve çok amaçlı salonlara kadar pek çok farklı donatıya da sahip. Her zaman söylediğimiz gibi müzeler bakıp geçilecek bir yapı, bir kurum değildir. Özellikle zaman ayrılması gereken, kültürü ve tarihi görerek, deneyimleyerek, etkileşim ve iletişim içerisinde öğrenebileceğimiz bir yaşam alanıdır" ifadelerini kullandı.

'BİN 700'DEN FAZLA ESER SERGİLENİYOR'

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Manisa Müzesi de interaktif sunum teknikleriyle tasarlanmış olup ziyaretçilerin hem izleyen hem de deneyimleyen bireyler olmalarını amaçlamıştır. Bu çağdaş yaklaşım dahilinde kullanılan ve tematik sergilemeleri destekleyen filmler, dijital uygulamalar, bilgi panoları ve canlandırmalar ilgiyi artırmakta, merakı beslemekte; müzemize değer, öğrenme çabasına keyif ve kolaylık katmaktadır. Şu anda müzemizde bin 700'den fazla eseri sergilemekteyiz. Pişmiş toprak, cam ve kemikten taş, bronz ve altın eserlere uzanan bir çeşitlilik ve zenginlik teşhirde yerini almış durumda. Hem Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin hem de yeni Manisa Müzemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bugün Manisa İl Halk Kütüphanemizin açılışını da gerçekleştireceğiz. Bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı festivalimize, müzelerimize ve kütüphanelerimize davet ediyorum. Her şey sizler için yapılıyor. Eğlenerek, öğrenerek, deneyimleyerek keyifli zaman geçirmek için sizleri bekliyoruz."

Manisa Müzesi'nin açılışında kurdele kesen Bakan Ersoy, müzeyi ziyaret ederek eserleri yakından inceledi.