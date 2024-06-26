Dosya Erdoğan'ın önüne gidiyor! Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede son aşamaya gelindi

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme kapsamında yürüttüğü çalışmaları tamamladığını belirterek, "Şimdi Cumhurbaşkanı'mıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanı'mızdan sonra Komisyona gelecek" dedi.

SOKAK KÖPEKLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusunu yanıtladı. Çalışmaları tamamladığını belirten Yenişehirlioğlu, dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağını belirtti.

YENİŞEHİRLİOĞLU: ŞİMDİYE KADAR YAPILMAMIŞ BİR ÇALIŞMA

Yenişehirlioğlu şunları söyledi: "Bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım. Bunların içerisinde akademisyenler, gazeteciler, toplum önderleri, mağdur aileler, sanatçılar, üniversiteler, Türkiye'de ve yurt dışında ders veren hocalarımız var. Ciddi manada bir veri topladım. Şimdiye kadar yapılmamış bir çalışma bu. Bunun tamamını hem Komisyon Başkanı'mıza hem Grup Başkanı'mıza tevdi ettim.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEVDİ EDECEĞİM"

Şimdi Cumhurbaşkanı'mıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanı'mızdan sonra Komisyona gelecek. Bu ne zaman olur? Yakın zamanda diyelim" şeklinde konuştu.Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu tatile girmeden önce yetişip yetişmeyeceğine yönelik soruya da cevap veren Yenişehirlioğlu "Konuşuyoruz. Henüz kesinleşmedi"

"BU İŞİ BİR AN ÖNCE NETİCELENDİRİN"

Öte yandan Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'uyutma' konusuna temkinli yaklaşması üzerine Güler'in, 5199 sayılı kanunda bunun zaten olduğunu sadece kamu güvenliği açısından kapsamın genişletileceğini kaydettiği belirtildi. Bunun üzerine Erdoğan'ın "Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun" dediği öğrenildi.

BARINAKLARIN KALİTESİ ARTIRILACAK

Toplantıda yerel yönetimlerin buradaki rolü ile barınakların niteliğinin ve kalitesinin artırılması da gündeme geldi. Başıboş köpeklerin sadece barınaklara alınarak sorunun çözülemeyeceği, barınaklardaki imkân ve şartlarında iyileştirilmesinin önemli olduğuna değinildi.

YASADA ÖTENAZİ DİYE GEÇECEK

Teklifin, temmuz ayında Meclis'e sunulması beklenirken CNN Türk yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tartışmalara yol açan uyutma seçeneğinin, düzenlemede yer alacağını ifade etmişti. Güler, açıklamasında "Güler, "Toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız" demişti. Abdullah Güler, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan hayvanlara yönelik uygulamanın "öldürülme" ya da "uyutulma" değil, "ötanazi" tanımıyla yasada yer alacağını belirtmişti.

KİM KARAR VERECEK?

"Ötenaziye kim karar verecek?" sorusu üzerine Güler, kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyuttaki köpeklerin uyutulmasına, veteriner hekimler ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söylemişti.

SOKAK HAYVANLARININ UYUTULMASI NE DEMEK?

Sokak köpeklerinin uyutulması, barınaklarda belirli bir süre boyunca sahiplendirilmeyen sokak köpeklerinin, veteriner hekimler tarafından enjeksiyon yoluyla acısız bir şekilde hayatlarına son verilmesi işlemidir. Bu yöntem, genellikle ötenazi olarak da adlandırılır. İşlem, köpeklere acı çektirmeden yapılır.