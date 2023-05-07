1 milyon 700 bin kişi katıldı! İşte fotoğraflarla AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi
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AK Parti, 14 Mayıs seçimleri için en kalabalık mitingini İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını söyledi. İşte fotoğraflarla AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi.
14 Mayıs seçimlerine günler kala Ak Parti, İstanbul'da miting düzenledi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinge katılım yoğun oldu.
Alandakilere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Mitinge katılım sayısını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi resmi rakamı getirdiler bana resmi rakam 1 milyon 700 bin." dedi.
İşte fotoğraflarla AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi: