1 milyon 700 bin kişi katıldı! İşte fotoğraflarla AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi

AK Parti, 14 Mayıs seçimleri için en kalabalık mitingini İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını söyledi. İşte fotoğraflarla AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi.