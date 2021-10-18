AK Parti İl Başkanı Taş'tan, 'Altın Portakal' soruları

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin siyaset ve birilerinin şov yapma yeri olmadığını söyleyerek, "Altın Portakal'a ne kadar harcandı? Net rakam istiyorum. Altın Portakal'ın maliyeti nedir? Altın Portakal'a harcadığın parayı ve kendi reklamına harcadığın parayı Antalya kamuoyu ile paylaşmak zorundasın. Bu sorulardan kaçmasın yüreği varsa, sizlere cevap versin ben de öğreneyim" dedi.

Taş, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, İl Sekreteri Ferah Ünal, İl Başkan Yardımcıları Ali Bulut, Mahmut Boztepe ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Balakan'ın da katıldığı toplantıda; Antalya gündemini, yapılan ve devam eden yatırımları ve yerelde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Antalya'da sağlık yatırımları hakkında bilgiler veren Taş, "Antalya Şehir Hastanesi'nin problemsiz şekilde inşaatı devam ediyor. 2023 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Antalya sağlığında başkenti olacak. Manavgat Devlet Hastanesi inşaatına başlanacak. 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesi de 3 Mayıs 2024'te açılışı yapılacak. 50 yataklı Kumluca Devlet Hastanesi'nin 30 Ekim 2022 tarihinde hizmete girecek. Antalya merkez AMATEM ve ÇAMATEM, Hastanelerinin yüzde 20'si yapıldı. 200 yataklı Alanya Devlet Hastanesi'nin ek inşaatı devam ediyor. Halk Sağlığı Laboratuvarı inşaatı başladı, 10 Şubat 2023 tarihinde açılacak. Döşemealtı Devlet Hastanesi'nin yasal prosedürleri bitmek üzere" dedi.

"12 ilkokul,12 anaokulu"

Taş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Antalya'ya 12 ilkokul müjdesi verildiğini hatırlatarak, "Bu okulların 4'ü Kepez, 3'ü Manavgat, 1'Muratpaşa'ya, 1'i Konyaaltı'na, 1'i Alanya'ya, 1'i Serik'e ve 1 Kumluca'ya yapılacak. Bu okulların yanına birer tanede anaokulu yapılacak. Ödenekleri geldi" dedi.

"Duble yol çalışmaları"

Devam eden karayolu çalışmaları hakkında da bilgiler veren Taş, "Duble yollar, Korkuteli- Çavdır- Seydikemer- Fethiye, Antalya- Kemer- Tekirova- Finike inşaatı devam ediyor. Alanya doğu çere yolu tamamlanmak üzere. Korkuteli- Bozova- Kızılkaya inşaatı devam ediyor. Korkuteli- Elmalı yolu inşaatı devam etmekte. İbradı-Akseki- Manavgat alanında çalışmalar devam ediyor. Alanya- Hadim- Konya yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor" diye konuştu. Taş, merkez ilçelerin yanında Korkuteli'ye de doğalgazın geldiğini ve aralık ayında kullanıma başlanacağını belirtti.

"Dışarıda kalan öğrencimiz yok"

Son dönemde gündemde olan yurt konusuna da değinen Taş, "Antalya'da şuanda dışarda kalan yurtta kalmayan hiçbir öğrencimiz bulunmamaktadır. Yedekte olan öğrencilerimiz gerek misafirhane gerekse özel yurtlara bu öğrenciler, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından yerleştirilmiştir. 13 bin 363 kişilik öğrenci yurdu bulunmaktadır. İnşaatı devam eden 4 bin 622 kişilikte yurdumuz çok kısa sürede öğrencilerimizin hizmetine alınacaktır. Yurt kapasitesini arttırdık yeni inşaatlarla, yeni yurt kapasitesiyle barınma sorununu ortadan kaldırdık" ifadelerine yer verdi.

"Turizmde 9.5 milyon hedefi"

Antalya'da bu yıl turizmde yüzlerin güldüğünü kaydeden Taş, "Geçen yıl 4.5 milyon olan turist sayımız vardı, bu yıl 31 Aralık'a kadar hedefimiz 9.5 milyon. Şuanda ülkemize gelen turist sayısı daha fazla Antalya'ya gelen turist sayısı 7.9 milyon turisti Antalya'da misafir ettik. Yıl sonuna kadar 9.5 milyon hedefimizi yakalayacağız" dedi.

"Yatırımlara devam ediyoruz"

Antalya'da söz verdikleri tüm yatırımların devam ettiğinin altını çizen İbrahim Ethem Taş, "Pandemiden dolayı bir süre bazı işler durdulmuştu ama şuanda duran hiçbir yatırımımız bulunmamaktadır. Biz verdiğimizi tüm sözleri 2023'e kadar tutacağız. 2023 yılında da Antalya AK Parti teşkilatı olarak da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan problemsiz şekilde inşallah başkanlığa devam edecek. İktidarımız devam edecek. Biz 20 yıldır Antalya'da yüzde 21'le başladığımız oy oranını yüzde 47'ler seviyesine çıkardık. Milletimizin dertleriyle, dertlenmekle bu işler oldu. Sıkıntıların çözümünde hep başrol oynadık. Biz hemşerilerimizden gelen sorunlara, taleplere gözümüzü kulağımızı asla kapatmadık. 'Milletimizin derdi bizim derdimizdir'" açıklamasını yaptı.

"Siyaset yapma yeri değil"

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde Tamer Karadağlı'nın, Nihal Yalçın'la yaşadığı polemiğe de değinen Taş, "Orada gerçekleşen diyalogdan çok üzüldüğüm bir konu var. Altın Portakal yıllardır Antalya'nın bir değeri olması hasabiyle siyasi parti ve basın mensupları portakalın güçlenmesinde emeği ve katkısı vardır. Bugün Altın Portakal'ın maalesef siyasetle gündeme gelmesi bir sanatçının orada siyaset yapması ve Tamer Karadağlı'nın da o sanatçıya tepki göstermesi kesinlikle yerinde ve doğrudur. Altın Portakal siyaset yapma yeri değildir. Siyaset yapma yeri burasıdır. İl başkanlılarıdır. Ak Parti'ye gelsin görüşüne göre diğer partilere gitsin. Altın Portakal'ın böylesine sanatın dışında böylesine maalesef şansız kötü bir olayla gündeme gelmesini İl Başkanı olarak yadırgadım. Bu Antalya'mız için maalesef bir utanç tablosudur. Altın Portakal Antalya'mızın tanıtımının yapılması gereken tarihiyle doğasıyla, sanatıyla, turizmiyle gündeme gelmesi gereken bir sanat mecradır. Altın Portakal siyaset yapma yeri birilerinin şov yapma yeri değildir. Altın Portakal'da daha önceki dönemde Menderes Türel döneminde ivmesi gerçekten yükselmişti. Altın Portakal'da sanat konuşulmuştu. Bugün görüyoruz ki Altın Portakal Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamak yerine bugün siyasi ucuz polemiklerle gündeme gelmekte" dedi.

"Altın Portakal sorusu"

Taş, Böcek'e soruları olduğunu belirterek, "Bu sorulardan kaçmasın yüreği varsa, sizlere cevap versin bende öğreneyim. Altın Portakal'a ne kadar harcandı? Net rakam istiyorum. Altın Portakal'ın maliyeti nedir? Altın Portakal'a harcadığın parayı ve kendi reklamına harcadığın parayı Antalya kamuoyu ile paylaşmak zorundasın. Altın Portakal Türkiye'nin, Antalya'nın bir değeridir. Altın Portakal, Böcek'in arka bahçesi değildir, reklam yapmak istiyorsa Altın Portakal'la değil yaptığı hizmetlerle reklam yapsın. Antalya'nın tarihin turizminin sanatının ön plana çıkması gerekirken, bu yıl biz Altın Portakal yerine Böcek'in binlerce afişini sosyal medyada ve diğer mecralarda kendi tanıtımını gördük. Kendi tanıtımını yapmak istiyorsa köprülü kavşak üzerine kendi resimlerini assın. Trafiği rahatlatsın yeni yollara yeni düzenlemelere 100 metrekarelik alana bilbordlarını assın saygı duyarız. Bunların bu Altın Portakal'la ilgili soruların cevabını Antalya kamuoyu adına iktidar partisinin il başkanı olarak yerelde de muhalefet olarak ana muhalefet olarak bu soruyu Böcek'e soruyorum. Cevabı istiyorum. Bakalım bu kadar yüreği büyük mü" açıklamasını yaptı.

Antalya'nın 2.5 yıldır trafiğin çile haline geldiğini dile getiren Taş, "Antalyalılar bunun farkında. 'Başkanım trafik felç oldu, 10 dakikada gideceğimiz yeri yarım saat 45 dakikaya gidiyoruz" dediler. 2.5 yılda Antalya'yı CHP 2002 öncesine çevirdi. Acilen üst, alt geçit ve yeni trafik düzenlemelerine ihtiyaç var. Böcek, kendi tanıtımını yapmak yerine, 2024'ü garantilemek yerine kentin trafik sorunuyla uğraş, trafik meselesini çöz. Halk sana yeni yatırımlar yap, trafik sorununu çöz diye yetki verdi. Siz bu yetkiyi halkın menfaatine değil kendi menfaatlerinize kullanıyorsunuz. Bunda hesabını bu millet soracaktır. Trafik kahır yerine dönüşmüştür" diye konuştu.

"Tramvay açıklaması"

Tramvayın tamamlanamamasını da eleştiren Taş, "Belediyenin hesaplarında tramvayın parası mevcuttur. Şu işi bari tamamlayın. Trafiği mahvettiniz, bari şu tramvayı toplu taşımayı çözünde insanlar nefes alsın. Hem sorunu hem çözümü söylüyorum. Tramvayı bitireceksiniz aynı zamanda alternatif güzergahlarla alt ve üst geçit inşaatlarına başlayacaksınız. Tramvayın parası cebinizde hazır. Yoksa o parayı kendi tanımızda mı kullandınız. 2.5 yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çektiği kredilere ya evet ya çekimser oy kullandık. Kredilerin önünde engel olmadık. Manavgat yangınına 10 milyon kredi talebi getirdiler, 10 milyon değil 100 milyon olsun dedik, kabul. Yangın bölgesinde ne yaptılar. Görebildiğimiz ne var ASAT'ın su ve alt yapı yatırımlarını gösteriyorlar. Aldığınız kredileri nerelere kulandınız. Yeni yapılan bir yatırım göremiyoruz. Hangi projenin ihalesini gerçekleştirdiniz. 77 projenin kaç tanesini tamamladı. Bunu çıksın anlatsın" ifadelerini kullandı.

"Gündoğmuş tepkisi"

Böcek'in Gündoğmuş yangınında sosyal medyadan yaptığı açıklamaya da tepki gösteren Taş, "Gündoğmuş'ta yaptığını kendisine hiç yakışmadı esefle kınıyorum. Millet hizmet beklerken şov yapmakla kendi tanıtımını yapmaktan 2024'ü garantileme çalışması içinde olmaktan vazgeçsin" dedi.

"Manavgat yangını"

Manavgat'ta Türkiye'nin en büyük yangınının yaşandığını hatırlatan İbrahim Ethem Taş, "Bin 410 ev yandı ve ağır hasar gördü. 3 bin 600 yangınzedeye 15 bin TL kira, 50 bin TL eşya desteği verdik. Bununla birlikte hayvanları yananlara, hayvanları teslim edildi. Tüm bakanlıklar oradaydı. Bin 410 tane ev TOKİ AFAD tarafından yapılacak, evlerin ihaleleri tamamlandı. Manavgat'ta iki tane ev sahibine teslim edildi. İlk başta muhalefet hemşerilerimizin kafasını karıştırmıştı. Dediler ki, 'Size borç imzalatıyorlar'. Sahaya bir girdik tüm hemşerilerimiz bu talep ve taahhüt evraklarını imzaladı. İhaleler yapıldı. Bu paraların yaklaşık yarısı devletimiz tarafından ödenecek, yarısı evi yanan hak sahipleri 2 yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faizle kira öder gibi ödeyecekler. Hiçbir mal varlığı olmayan, durumu iyi olmayan yeşil kartlı hemşerilerimize ev ücretsiz olarak devletimiz tarafından teslim edilecek" dedi.

"Hipodrom"

Döşemelatı ilçesinde yapımına devam edilen hipodromla ilgili gelişmeleri de paylaşan Taş, "Hipodromla ilgili soruşturma başlatıldı, gerekli işlemler yapıldı. Antalya'ya ciddi bir getirisi olacak. Buranın daha verimli olması açısından güçlü yatırımcılarla burayı destekleyip Antalya'ya getirisini attırmak için büyük yatırıcılarla görüşülüyor" diye konuştu.

Taş, hallerin kesinlikle kapatılmayacağının altını çizerek, Antalya'daki hallerin kapatılmasının tamamen gündemden çıkarıldığının altını çizdi.

"30'a yarın Tarım Kredi Kooperatifi"

Taş, şuana kadar Tarım Kredi Kooperatifi marketinin 9 adet açıldığını ve 30'a yakın yatırım planı olduğunu belirtti. Taş, kuraklığa kaşı önlem ve suyu tutmak amacıyla 4 büyük projeleri baraj ve göletin olduğunu kaydetti.

"Düden Şelalesi"

Düden Şelalesi'nde yaşanan kirlilikle de ilgili konuşan Taş, kirlenmeye neden olan şirketlere 350 milyon TL'lik cezai işlem uygulandığını ve tedbir almayan hiçbir işletmeye müsaade edilmediğinin altını çizdi.

"Film platosu olacak"

Expo 2016 Antalya yerleşkesinin değerlendirilmesiyle ilgili de konuşan Taş, "Film stüdyosu, platosuyla alakalı çok büyük bir yatırımcı geldi. Antalya'nın tanıtımı ve reklamının yapılabileceği bir proje konusunda ciddi bir çalışma var Heyetin 4 kere Expo'yu gezdi detaylı çalışma yaptı. Projeler Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduğunu biliyoruz. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Burası Antalya'mıza ciddi manada kentin yüzü hem de istihdam anlamında katkı koyacaktır" diye konuştu. Ethem Taş, parti olarak Antalya'da en yakın rakipleri CHP'nin 5 puan önünde olduklarını sözlerine ekledi. - ANTALYA