Gaziantep'te Sağanak ve Fırtınada Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi: 23 Yaralı

1) GAZİANTEP'TE SAĞANAK VE FIRTINADA ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ: 23 YARALI (2)

OLUŞAN HASAR VE ÇATI UÇMASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtınada binaların çatılarının uçması, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

VALİLİKTEN UYARI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne geçerek gelişmeleri takip etti. Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği aktarılırken, şehir içi trafiğin sorunsuz devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "İlimizde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanmıştır. Şu an itibarıyla Alleben Deresi'nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir. Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir. Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir. Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın 4 Mayıs 2026 sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

20 DAKİKADA METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kentte etkili olan dolu ve fırtına sonrası sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü belirtilerek, "Gaziantep genelinde etkili olan ve uzmanlar tarafından 'süper hücre' olarak tanımlanan şiddetli sağanak yağış, dolu ve fırtına, yalnızca belirli bölgeleri değil şehrin tamamına yakınını etkileyen geniş çaplı bir afet tablosu oluşturdu. Kısa sürede yoğunlaşan yağışın Alleben Deresi'nde yer yer taşkınlara neden olmasıyla birlikte merkez ilçeler başta olmak üzere birçok noktada hayat ciddi şekilde etkilendi. Şehrin farklı bölgelerinde aynı anda etkisini gösteren hava olayı; ana arterlerde su birikintilerine, bazı mahallelerde taşkınlara, yüksek kesimlerde dolu yağışına ve geniş bir alanda fırtınanın yol açtığı hasarlara neden oldu. Ağaçların kökünden söküldüğü, çatıların uçtuğu, araçların zarar gördüğü ve trafik yönlendirme levhalarının yerinden koptuğu çok sayıda nokta kayıtlara geçti. Kentte yalnızca 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi, yaşanan durumun boyutunu gözler önüne serdi. Meteorolojik öngörülerin de üzerine çıkan bu tablo, Gaziantep'in son yıllarda karşı karşıya kaldığı en şiddetli ve en geniş alana yayılan doğal afetlerden biri olarak değerlendiriliyor. Afetin etkisinin şehir geneline yayılması, müdahale sürecini de çok yönlü ve eş zamanlı bir çalışma gerektirir hale getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetin ilk anından itibaren önceden hazırlanan afet yönetimi ve dirençli şehir planları doğrultusunda tüm birimleriyle sahada hızlı ve koordineli bir şekilde görev aldı. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı müdahaleler sürdürülürken, sürecin anlık takibi ve yönetimi kesintisiz şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı