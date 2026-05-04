Haberler

Gaziantep'te fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Gaziantep'te fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te dün aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına nedeniyle bazı binaların balkonları devrilip çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Dere yataklarının taşması ile olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralanırken, fırtına ve selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak, dolu ve rüzgarın etkisiyle kent genelinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ağaçların devrilip dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluşurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısı ve tribünleri çöktü. Dere yataklarının taşması ile olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı.

HASAR GÜN AĞARINCA ÇIKTI

Ayrıca Beykent Mahallesi'nde çok sayıda binanın çatıları uçarken, balkon duvarları da devrildi. Birçok bölgede elektrik direkleri ve ağaçların yerde olduğu görülürken, çok sayıda araçta üzerlerine çatı devrilmesi sonucu hasar gördü.

Kent genelinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

İşte mayıs ayı kira zam oranı

Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti

Emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

Tayvanlı nineler spor salonunda antrenman yapıyor

Yaşını duyunca hayret edeceksiniz

3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Bakımsız klimalar ve kurutulan çamaşırlar akciğerde kalıcı hasara yol açabilir

Hemen hemen her evde bulunuyor, kalıcı hasara yol açıyor
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

Şırnak'ta kartalın domuz avı kamerada

Görüntüler Afrika'dan değil Türkiye'den
4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay