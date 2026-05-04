Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, mayıs 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 32,43 olarak belirlendi.

  • Mayıs 2026 kira artış tavan oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi.
  • Oran, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplandı.
  • Nisan 2026'daki yüzde 32,82'lik tavan orana göre sınırlı bir düşüş yaşandı.

2026 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verileri doğrultusunda, kira artışında uygulanacak tavan oran yüzde 32,43 olarak hesaplandı.

TÜFE VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

TÜFE, nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilerle birlikte kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu. Bu kapsamda, mayıs ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiracılarına en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapılabilecek.

GEÇEN AYA GÖRE GERİLEDİ

Nisan ayında kira artış tavanı yüzde 32,82 olarak uygulanmıştı. Mayıs ayında belirlenen oranla birlikte kira artışlarında sınırlı bir düşüş yaşandı.

SON AYLARDA KADEMELİ GERİLEME

Son 6 aylık kira artış oranlarına bakıldığında, oranların kademeli olarak gerilediği görülüyor:

  • Ekim 2025: Yüzde 38,36
  • Kasım 2025: Yüzde 37,15
  • Aralık 2025: Yüzde 35,91
  • Ocak 2026: Yüzde 34,88
  • Şubat 2026: Yüzde 33,98
  • Mart 2026: Yüzde 33,39
  • Nisan 2026: Yüzde 32,82
Olgun Kızıltepe
