Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Gaziantep’te etkili olan süper hücre fırtınası, kenti felç ederken oluşan hortumun içinde kalan bir araç metrelerde savruldu. Aracın kullanılmaz hale geldiği olayda sürücü ve yayındaki kişi yaralandı.

Gaziantep’te öğle saatlerinden sonra etkili olan “süper hücre” fırtınası kent genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına; cadde ve sokaklarla birlikte köprü altlarını göle çevirdi.

AFET ŞEHRİ YIKTI GEÇTİ

Şiddetli hava koşulları nedeniyle birçok noktada çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Kentte yer yer hortum oluşurken, sel suları araçlara zarar verdi.

ARAÇ HORTUMUN İÇİNDE KALDI, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortum ise en büyük hasara yol açtı. Hortumun metrelerce savurduğu bir aracın sürücüsü yaralanırken, bazı kamyonlar da devrildi. Yaşananlar sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı.

