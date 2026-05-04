Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Rusya’da çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir yaşlı kadının omzunda RPG tipi tanksavar roketatarla sokakta yürüdüğü anlar dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Paylaşılan fotoğraflarda kadının apartmanların bulunduğu bir yerleşim alanında, elinde çanta ve omzunda ağır bir silahla yürüdüğü görülüyor. Görüntüler kısa sürede viral olurken, olayın tam olarak hangi şehirde çekildiği netlik kazanmadı.

GERÇEK Mİ, KURGU MU?

Kadının taşıdığı silahın RPG-28 tanksavar roketatarına benzediği değerlendirilirken, görüntülerin gerçek olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, bu tür ağır silahların siviller tarafından taşınmasının olağan dışı olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com