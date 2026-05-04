Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Fethiye’de gerçekleştirilen yağlı güreşler sırasında baş pehlivan Ali Gürbüz, rakibinin çıkan kıspetini yeniden giydirmeye çalışırken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Fethiye’de düzenlenen yağlı güreşlerde baş pehlivan Ali Gürbüz ile rakibi arasında yaşanan ilginç anlar organizasyona damga vurdu.

KISPETİ DÜZELTMEK İSTERKEN TEPKİ GELDİ

Müsabaka sırasında rakibinin çıkan kıspetini fark eden Ali Gürbüz, sportmenlik örneği göstererek müdahale etmek istedi. Ancak bu hamle, beklenenin aksine rakibi tarafından farklı karşılandı.

Gürbüz’ün yardım amaçlı hareketine karşılık rakibinin kısa süreli bir kırgınlık yaşadığı ve tepki gösterdiği görüldü. İkili arasında yaşanan bu durum, güreş esnasında kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.

TRİBÜNLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaşanan diyalog ve tepkiler, güreşi izleyenlerin de dikkatinden kaçmadı. Kısa süreli gerginliğin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

SPORTMENLİK VE GERGİNLİK BİR ARADA

Ali Gürbüz’ün rakibine yardımcı olma çabası sportmenlik olarak değerlendirilirken, rakibinin verdiği tepki ise müsabakanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Alper Kızıltepe
