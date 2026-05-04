Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
TÜİK, nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,18 olarak açıkladı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklisine temmuz ayında yapılacak emekli zammının dört aylık oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 10,51'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,18 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı zam oranı için ilk 4 aylık tablo netleşti.
EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI BELLİ OLDU
Açıklanan enflasyon verilerine göre yılın ilk 4 ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı yüzde 14,64’e ulaştı. Aynı dönemde memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 10,51 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yapılacak nihai zam için mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri beklenecek. Kesin zam oranı 3 Temmuz 2026’da netleşecek.
REFAH PAYI BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMAYACAK
TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini eleştiren vatandaşlar refah payı beklentisini dile getirirken, bu uygulamanın temmuz ayında da hayata geçirilmeyeceği öğrenildi. Açıklanan enflasyon oranları herhangi bir ekleme yapılmadan doğrudan kök maaşlara yansıtılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME
Mevcut sistemde enflasyon artışının kök maaşlara uygulanması, halihazırda 20 bin TL seviyesinde olan en düşük emekli aylığında otomatik bir artış anlamına gelmiyor. Ancak Meclis’e sunulacak yeni kanun teklifiyle, en düşük emekli maaşının da enflasyon oranı kadar artırılması planlanıyor.