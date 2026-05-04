Haberler

Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni

Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni Haber Videosunu İzle
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ordusu, Hindistan sınırında askeri geçit töreni düzenledi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde askerlerin disiplinli yürüyüşü dikkat çekerken, törenin iki ülke arasındaki gerilim ortamında bir güç gösterisi olduğu değerlendirildi. Uzmanlar, bu tür faaliyetlerin özellikle Keşmir hattındaki hassas dengeye mesaj niteliği taşıdığını belirtiyor.

  • Pakistan ordusu, Hindistan sınırında askeri geçit töreni düzenledi.
  • Tören görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve iki ülke arasındaki gerilimi yeniden gündeme getirdi.
  • Uzmanlar, törenin rutin bir faaliyet olmadığını, karşı tarafa güç ve caydırıcılık mesajı taşıdığını belirtiyor.

Pakistan ordusu, Hindistan sınırında askeri geçit töreni düzenledi. Törene ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, iki ülke arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi.

ASKERİ GEÇİT DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan görüntülerde, Pakistan askerlerinin sınır hattında düzenli bir şekilde yürüyüş yaptığı, askeri disiplinin ön planda olduğu bir tören gerçekleştirdiği görülüyor. Törende askerlerin senkronize hareketleri ve sert duruşları dikkat çekti.

GERİLİMİN GÖLGESİNDE MESAJ

Uzmanlar, bu tür törenlerin yalnızca rutin askeri faaliyetler olmadığını, aynı zamanda karşı tarafa verilen bir güç ve caydırıcılık mesajı taşıdığını belirtiyor. Hindistan ile Pakistan arasında özellikle Keşmir hattında süregelen gerilim, bu tür görüntülerin önemini artırıyor.

DIŞ BASINDA YANSIMALAR

Uluslararası medyada, sınır hattındaki askeri hareketliliğin iki nükleer güç arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme getirdiği vurgulanıyor. Taraflar zaman zaman karşılıklı güç gösterileriyle sahadaki varlıklarını pekiştiriyor.

GÖZLER SINIR HATTINDA

Her iki ülkenin de sınır bölgelerinde askeri varlığını yüksek seviyede tutması, bölgede olası gerilimlerin dikkatle izlenmesine neden oluyor.

Kaynak: Haberler.com
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

İşte mayıs ayı kira zam oranı

Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti

Emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

Şırnak'ta kartalın domuz avı kamerada

Görüntüler Afrika'dan değil Türkiye'den
4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu