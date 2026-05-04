Taliban yönetimi araçlarda cam filmini yasakladı
Afganistan’da Taliban yönetimi, güvenlik gerekçesiyle araçlarda cam filmi kullanımını yasakladı. Denetimlerde araçlar durdurulurken, sürücülere cam filmlerini söktürme zorunluluğu getirildi. Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması bekleniyor.
ARAÇLAR TEK TEK DURDURULUYOR
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin trafikte araçları durdurarak cam filmlerini kontrol ettiği görülüyor. Kurallara uymayan sürücülere cam filmlerini söktürme zorunluluğu getirildiği dikkat çekiyor.
GEREKÇE: GÜVENLİK
Taliban yönetimi, koyu cam filmlerinin araç içinin görünmesini engellediğini ve bunun güvenlik riskleri oluşturduğunu savunuyor. Yetkililer, bu uygulamayla olası tehditlerin daha kolay tespit edilmesinin amaçlandığını belirtiyor.
YENİ KURALLAR DEVREDE
Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması beklenirken, Taliban’ın son dönemde günlük yaşama yönelik düzenlemeleri sıklaştırdığı gözlemleniyor.