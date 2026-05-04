Taliban yönetimi araçlarda cam filmini yasakladı

Afganistan’da Taliban yönetimi, güvenlik gerekçesiyle araçlarda cam filmi kullanımını yasakladı. Denetimlerde araçlar durdurulurken, sürücülere cam filmlerini söktürme zorunluluğu getirildi. Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması bekleniyor.

ARAÇLAR TEK TEK DURDURULUYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin trafikte araçları durdurarak cam filmlerini kontrol ettiği görülüyor. Kurallara uymayan sürücülere cam filmlerini söktürme zorunluluğu getirildiği dikkat çekiyor.

GEREKÇE: GÜVENLİK

Taliban yönetimi, koyu cam filmlerinin araç içinin görünmesini engellediğini ve bunun güvenlik riskleri oluşturduğunu savunuyor. Yetkililer, bu uygulamayla olası tehditlerin daha kolay tespit edilmesinin amaçlandığını belirtiyor.

YENİ KURALLAR DEVREDE

Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması beklenirken, Taliban’ın son dönemde günlük yaşama yönelik düzenlemeleri sıklaştırdığı gözlemleniyor.

