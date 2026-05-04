Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler
ABD'de rastgele kapılara vurup bıçakla saldırı hareketleri yapan şahıs büyük korku yarattı. Güvenlik kameralarına da yansıyan o anlar sonrası şüpheli gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento kentinde yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle büyük korku yarattı. 56 yaşındaki Brian Mattson’ın sokakta sergilediği tehlikeli davranışlar kısa sürede gündem oldu.
RASTGELE KAPILARA VURUP...
Görüntülerde, Mattson’ın sokakta ilerlerken rastgele evlerin kapılarına vurduğu ve elindeki bıçakla saldırı hareketleri yaptığı görüldü. Şahsın ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar dikkat çekti.
KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI
Tüyler ürperten anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayılırken, olay büyük endişe yarattı.
GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Brian Mattson’ın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.