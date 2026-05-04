Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Atlantik’te seyreden bir kruvaziyerde hantavirüs şüphesi paniğe yol açtı. DSÖ, 3 yolcunun hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin hastalandığını açıkladı. Yeşil Burun Adaları’nda demirleyen gemide yolcuların karaya çıkmasına izin verilmezken, salgının kaynağı araştırılıyor. Ölüm oranı yüksek olan virüsün gemide nasıl ortaya çıktığı ise henüz netleşmedi.

Atlantik Okyanusu’nda seyreden bir kruvaziyer gemisinde hantavirüs şüphesi alarmı verildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgın ihtimali nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin de hastalandığını açıkladı.

GEMİDEN İNİŞE İZİN YOK

MV Hondius adlı gemide hayatını kaybedenlerin yolcu olduğu belirtilirken, gemi şu anda Yeşil Burun Adaları’nın başkenti Praia’da demirli bulunuyor. Yetkililer, yolcuların karaya çıkmasına henüz izin vermezken, sağlık ekipleri gemide inceleme yaptı. İki mürettebatın acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

SALGIN NASIL BAŞLADI BELİRSİZ

DSÖ, hastalardan yalnızca birinde hantavirüsün laboratuvar testleriyle doğrulandığını, diğer vakaların ise şüpheli olduğunu açıkladı. Salgının nasıl başladığı henüz netlik kazanmazken, detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Uzmanlar, hantavirüsün genellikle fare ve kemirgenlerle temas sonucu bulaştığını ifade ediyor.

ÖLÜMLER ŞOK ETTİ

Hayatını kaybedenlerden birinin 70 yaşında bir erkek olduğu, eşinin ise Güney Afrika’da fenalaşarak hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ölen yolculardan ikisinin Hollanda vatandaşı olduğu bildirildi.

“OLDUKÇA SIRADIŞI”

Uzmanlar, hantavirüsün gemi ortamında ortaya çıkmasının son derece nadir olduğunu vurgularken, virüsün kaynağının gemi içinde olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK

Hantavirüs, ciddi solunum yetmezliğine yol açabilen ve ölüm oranı yüzde 38’e kadar çıkabilen nadir ancak tehlikeli bir hastalık olarak biliniyor. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor.

