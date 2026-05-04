İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

ABD’nin “Özgürlük Projesi” kapsamında Hürmüz Boğazı’nda gemilere eşlik etme kararı sonrası İran’dan sert açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi” adı verilen yeni girişim kapsamında ABD’nin yarından itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı ticari gemilere eşlik etmeye başlayacağını açıkladı.

ABD GEMİLERE EŞLİK EDECEK

Trump’ın duyurduğu plan kapsamında ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı gemilerin güvenliğini sağlamak için aktif rol üstleneceği belirtildi. Söz konusu girişim, bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle hayata geçiriliyor.

ABD SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDE

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da sürece destek vermeye başladı. CENTCOM, operasyonda güdümlü füze destroyerleri, 100’den fazla hava unsuru, insansız platformlar ve 15 bin askerin görev alacağını duyurdu.

İRAN’DAN SERT TEPKİ: SALDIRIYA UĞRAR

ABD’nin bu hamlesine İran’dan sert yanıt geldi. İran Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahları Komutanı Ali Shadmani, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran’da olduğunu vurguladı.

Shadmani, “İran, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip. Tüm ticari gemiler, güvenli geçiş için İran güçleriyle koordinasyon içinde çalışmalıdır” ifadelerini kullandı.

İranlı komutan ayrıca, “ABD ordusu da dahil herhangi bir yabancı askeri güç, boğaza yaklaşmaya veya girmeye kalkışırsa saldırıya uğrayacaktır” diyerek açık bir tehditte bulundu.