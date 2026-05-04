Haberler

İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın Özgürlük Projesi adını verdiği Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilere eşlik etme kararı sonrası İran’dan tehdit geldi. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada, "ABD ordusu da dahil herhangi bir yabancı askeri güç, boğaza yaklaşmaya veya girmeye kalkışırsa saldırıya uğrayacaktır” denildi.

ABD’nin “Özgürlük Projesi” kapsamında Hürmüz Boğazı’nda gemilere eşlik etme kararı sonrası İran’dan sert açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi” adı verilen yeni girişim kapsamında ABD’nin yarından itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı ticari gemilere eşlik etmeye başlayacağını açıkladı.

ABD GEMİLERE EŞLİK EDECEK

Trump’ın duyurduğu plan kapsamında ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı gemilerin güvenliğini sağlamak için aktif rol üstleneceği belirtildi. Söz konusu girişim, bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle hayata geçiriliyor.

İlgili Haberler
ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevdeABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

ABD SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDE

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da sürece destek vermeye başladı. CENTCOM, operasyonda güdümlü füze destroyerleri, 100’den fazla hava unsuru, insansız platformlar ve 15 bin askerin görev alacağını duyurdu.

İRAN’DAN SERT TEPKİ: SALDIRIYA UĞRAR

ABD’nin bu hamlesine İran’dan sert yanıt geldi. İran Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahları Komutanı Ali Shadmani, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran’da olduğunu vurguladı.

Shadmani, “İran, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip. Tüm ticari gemiler, güvenli geçiş için İran güçleriyle koordinasyon içinde çalışmalıdır” ifadelerini kullandı.

İranlı komutan ayrıca, “ABD ordusu da dahil herhangi bir yabancı askeri güç, boğaza yaklaşmaya veya girmeye kalkışırsa saldırıya uğrayacaktır” diyerek açık bir tehditte bulundu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasındaki anlaşma tamam

Taraftarı heyecanlandıran gelişme! Arsenal ve Galatasaray anlaştı

Trump'ın 'Özgürlük Projesi' bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur

Özgürlük Projesi başlıyor! Trump mahsur kalan 2 bin gemi için devrede
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Ogbogu, takımına gözyaşlarıyla veda etti

Takımına gözyaşlarıyla veda etti! Fenerbahçe'ye transfer oluyor

İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasındaki anlaşma tamam

Taraftarı heyecanlandıran gelişme! Arsenal ve Galatasaray anlaştı

Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı

Malatya'dan sonra yürekler bir kez daha yandı
İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

Komşu casusların kalemini kırdı