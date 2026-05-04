Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

2026 yılının nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon nisan ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yüzde 4,18, yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.

  • Nisan 2025'te TÜFE aylık bazda yüzde 4,18 arttı.
  • Yıllık enflasyon yüzde 32,37, on iki aylık ortalama yüzde 32,43 oldu.
  • En yüksek yıllık artış yüzde 46,60 ile konut harcamalarında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ KONUT HARCAMALARINDA

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70 artış, ulaştırmada yüzde 4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

147 KALEMDE ARTIŞ VAR

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Ticaret Odası, 2026 Nisan’da Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin aylık yüzde 3,74, yıllık yüzde 36,83 arttığını açıklamış, Anadolu Ajansı verilerine göre ise ekonomistlerin TÜFE’nin aylık yüzde 2,50–3,60 aralığında, yıllık yüzde 31,11 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini ortaya koymuştu.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla kira artış oranları da belli oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 32,43 oldu. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 32,82 olmuştu.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

hayret tüik bu sefer doğru söylemiş

Haber YorumlarıLeven Ergün:

TEBİ TEBİ EKMEK 10 DU 17,5 OLDU AYNEN JOHN WAYNEN

Haber Yorumlarıolcayturkyilmaz3474:

Hamdolsun düşüş trendine girdik çok yakında tek haneli rakamları göreceğiz

Haber Yorumlarıtugba b.:

güüyaaa ekonomimiz çokk iyi =)) %4 aylık enflasyon artışı bittiğimizin kanıtıdır ama nedense hep enflasyon artışına ragmen %90 hissedilen enflasyon %32 çıkıyor bi yerden artış varken nasıl %32 kalıyosun neyin kafası anlamıyorum

Haber YorumlarıTamer Çakır:

kasım aralıkta 0,89 du ne oldu

