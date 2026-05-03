Haberler

Edirne'de hakemi darp ettiği iddiasıyla bir futbolcu gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde orta hakeme yumruk attığı iddia edilen futbolcu gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde orta hakeme yumruk attığı iddia edilen futbolcu gözaltına alındı.

Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Yenimuhacirspor ile Beğendikspor, Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43. dakikasında, yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y'nin sahaya girerek maçın orta hakemi M.K'ye yumruk attığı öne sürüldü.

Maçı tatil eden hakem, şikayetçi olurken B.Y, polis ekiplerince sahadan çıkarılarak gözaltına alındı. Hakem, Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

Karşılaşmayla ilgili kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde kabus! Süper hücre can aldı, çok sayıda kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı

Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı

Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı
Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu

Parkta yaptıkları pahalıya mal oldu! Bedelini unutamayacaklar
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi