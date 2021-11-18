Birbirinden güzel özür dileme mesajları yazımızda... Özür dilemek büyük bir erdemdir. Kalbini kırdığımız kişiler varsa özür dilemeli ve gönlünü almalıyız. İnsan kalp kırabilir fakat kırdığı bu kalbi en azından onarmak için güzel bir dille özür dilemelidir. Sizler için en iyi özür mesajlarını derledik. Özür mesajları ve sözleri! Sevgiliye ve arkadaşa özür dileme sözleri, özür dileme mesajları! Özür dilerim sözleri 2021! Özür dilerim mesajları 2021!

Özür dileme mesajları

ÖZÜR MESAJLARI VE SÖZLERİ

- Bilirsin affetmek gibi bir başka büyüklük yoktur…. Bende bir hata yaptım ve affına sığınıyorum. Lütfen beni affet….

- Her şey için çok üzgünüm. Seni yeniden kazanmak için ne gerekiyorsa yaparım!

- Beni doğuran kadına asla böyle davranmam gerekirdi ama ben bir hata ettim. Gel annem sen bu hata yapan çocuğunu affet de içim rahat uyuyabileyim. Sen bana kırgın olduğun sürece bırak uyumayı, nefes almam bile o kadar zor ki annem.

- Son zamanlarda bana ne oldu bilmiyorum. Sadece garip davrandığımı ve çok can sıkıcı olduğumu biliyorum. Üzgünüm aşkım!

- Son birkaç gündür takındığım garip tavır için üzgünüm. Umarım aramızdaki problemleri çözeriz ve seni dünyanın en mutlu kadını/adamı yapmaya devam edebilirim.

- Dünyaları verseler de seni hiçbir şeye değişmeyeceğimi biliyorsun. Çünkü benim için her şeyden daha kıymetlisin. Böyle söylüyorsun ama beni nasıl üzebiliyorsun diyorsun, biliyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım aşkım, özür dilerim!

- Sağa dönüyorum olmuyor? Sola dönüyorum olmuyor? Yok nafile uyku tutmuyor çünkü aklım sende ve bugünkü kavgamızda… Tüm kalbimle özür diliyorum. Seni seviyorum?

- Dünyanın en tatlı eşi beni affedebilecek mi? Eve geldiğimde seni yine mutsuz görmemek için inan bana istediğin her şeyi yaparım. Çok üzgünüm aşkım!

- Senden özür dilemek için bana bir fırsat daha vermeni istesem ne dersin? Buluşmak ve konuşmak isteğimi söylesem bana bu şansı tanır mısın?

- Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle: Kırdım seni ama inan çok üzgünüm… Bugün için özür dilerim. İstediğim tek şey beni affetmen ve yine eskisi gibi olmamız.?

- Bilirsin insanları kırmak istemeyen biriyi… Seni de kırmak istemedim. Çok özür diliyorum senden. Beni anlarsın umarım.

- Dün sinir anında söylediğim her şey için çok özür dilerim. Biliyorsun, çok stresli ve gergin günler geçiriyorum. Keşke bunları sana yansıtmasaydım. Lütfen beni affet aşkım!

- Yaptığım hatadan dolayı özür diler, bundan sonra böyle bir hatanın tekrar etmeyeceğine bildirerek, özürlerimin kabul edilmesini temenni ederim. Saygılarımla?

- Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir barış mesajı. Tüm kırgınlıkları yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye…

- Tüm bu yaşadıklarımızdan sonra senden nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Senden tek istediğim son birkaç ayı unutmak ve mutlu evliliğimize kaldığımız yerden devam etmek.

Özür dileme sözleri

ÖZÜR DİLEME SÖZLERİ

- Çok özür dilerim senden baba. Bu kadar ileri gitmek benim haddim değildi, lütfen beni bağışlama nezaketini göster.

- Üzüntümü anlatacak kelime yok. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm ve çok özür dilerim.

- O an sana bağırmasaydım şu an bu sorunların hiçbiri olmayacaktı ancak başka şeylere sinirlenip öfkemi hayatımın en değerli varlığından çıkardım. Sen bu öküzü affet, affet de bir daha asla hata yapmamayım canım.

- O kadar gergin o kadar sinirliydim ki gözüm bir anda karardı. Seni asla kırmak istemezdim ve sana o sözleri söylediğim için kendimden utanıyorum. Beni affet demek bile o kadar utanç verici bir his ki sen ne mükemmel bir insansın ki hala benim varlığıma katlanabiliyorsun.

- İnsan hatalarına açıklama bulamıyorsa kesinlikle birilerini çok kırmıştır. Evet ben hata yaptım. Kabullenmek bile bir başlangıç, haydi gel barışalım bir tanem.

- Beni gerçekten anlayacağını düşünmüştüm ve tüm bunları sana olan aşkımdan dolayı yapmıştım. Ancak yaptıklarımdan dolayı senin hayatına müdahale ettiğimin hiç farkında değildim. Ne olur artık bu acıma bir son ver beni affet.

- Bilirsin affetmek gibi bir başka büyüklük yoktur… Ben de bir hata yaptım ve affına sığınıyorum… Affet lütfen beni. Arkadaşa Özür Dileme Mesajlı

- Sürekli hata yapıyorum ve her hareketimle seni kırıyorum bunun farkındayım. Bana olan aşkın o kadar büyük ki bu zamana kadar asla beni bırakıp gitmedin. Artık bu duruma bir son vermek istiyorum ve ilk adımı senden milyonlarca kez özür dileyerek başlatıyorum. Affet beni babacığım, bir daha seni üzmeyeceğim.

- Sen şimdi tamam önemli değil diyeceksin ama ben çok iyi biliyorum ki seni tamamen hayal kırıklığına uğrattım. Ne desem boş, hepsi anlamsız ama unutma sevgilim sen istersen her şeyi bir an silip bambaşka bir sayfa açmaya hazırım.

- Unuttun mu geçmişteki hatalarımı bilemiyorum. Neye önem versem, hep dikkat etmeye çalışsam illa ki orada büyük bir hata yapıyorum. Affet beni güzel kardeşim.

- Senin o gülen yüzünü bir anda altüst ettiğim için, saygısızlık ettiğim için, hatalarıma bir yenisini de eklediğim için ne desen ne yapsam yeridir. Seni çok seviyorum gerçekten seni kırmayı istemedim ama hatalıyım affet beni.

ÖZÜR DİLERİM SÖZLERİ VE MESAJLARI

-Sözlerinden belli, kırmışım seni bilmeden. Bir öpücük versem, sarılsam, özür dilesem affeder misin beni annem?

- Beyaz bir güvercin yollamak istedim sana ancak o bile çok kızdı bana. Nasıl kırarmışım bu güzel kalbi. Sahi nasıl kırdım ben seni? Çok özür dilerim...

- Ben bir çocukluk yaptım ama sen bir büyük olarak bağışla beni her şey için özürlerimi sunuyorum sana.

- İnsanları kırmaktan nefret ederim. Ama bazen elimde olmadan kırıyorum. Özür dilerim.

- Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Sanki kalbim iki dudağının arasında atıyormuş gibi. Bir affettim desen, hayata dönerim yeniden...

- Meleğim, canımın içi, güzel annem… Seni o kadar çok seviyorum ki bunu tarif edecek tek bir kelime yok yeryüzünde. Seni istemeden de olsa kırdım biliyorum. Lütfen affet annem.

- Seni kırdığımın farkında bile değildim. Ne kadar utanç verici bir durum. İnsan en değer verdiği kişiyi anlık bir sinirle nasılda kolayca kırabiliyor. Eminim ki beni kolayca affedemeyeceksin ama bil ki bende ömrümün sonuna kadar bu utancı taşıyacağım.

- Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. Ne olur beni affet…

- İnsanın özünde vardır hata yapmak bir erdemdir özrünün farkına varmak daha büyük erdem de özür dilemek aslolan hatasını kabul etmek.

- Annem! En değerlim, seni ne kadar kızdırdığımın, üzdüğümün farkındayım. Çok pişmanım lütfen beni affet, mis kokulum.

- Bu kesinlikle tekrarlanmayacak olan bir hatadır. Eğer özrümü kabul ederseniz bu bana büyük bir ders olacaktır.

- Hatalardan ders çıkaran insanlar vardır ya işte o insanlardan biri de benim. Lütfen bağışla beni.

SEVGİLİYE ÖZÜR MESAJLARI

- Söyle güzel kalbin, affetsin beni, bir sayfa açalım, tertemiz yeni. Çok özür dilerim, kırdıysam seni, şu an çektiğimi, Allah biliyor…

- Bir daha şaka mı asla, rahat ol bundan sonra, moralin bozuksa, gülmen için senden özür diliyorum…

- Gel bu yaşananı, kaldırıp rafa, üç günlük dünyada, sürelim sefa, insan sevdiğine, eder mi cefa, seni seven kalbim, seni istiyor…

- Senden özür dilemek için bana bir fırsat daha vermeni istesem ne dersin? Bu mesajla birlikte buluşmak ve konuşmak isteğimi dile getirsem, bana görüşme şansı verir misin? Umarım cevabın olumlu olur da beni çok mutlu edersin… Birtaneciğim seni çok seviyorum?

- "Bir daha konuşmadan önce düşüneceğime söz veriyorum. Tartışmamızda sana söylediğim hiçbir şeyi isteyerek söylemediğimi bilmeni isterim. Sana ihtiyacım var ve çok üzgünüm!"

- "Kabul edilemeyecek bir şeydi belki yaptığım ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar. Senden beni affetmeni diliyorum. Tüm kalbimle kapına geldim, beni içeri alır mısın?"

- Son zamanlarda bana ne oldu bilmiyorum. Sadece garip davrandığımı ve çok can sıkıcı olduğumu biliyorum. Üzgünüm aşkım!

- Sensiz bir hayatın benim için cehennemden hiçbir farkı yok. Lütfen beni affet, benim cennetim sensin.

- Sen benim canımsın, düşmesin yüzün, öyle hüzün dolu, bakmasın gözün, bizle ilgisi yok, ettiğim sözün, inan bana aşkım, içim sızlıyor…

- Ne kadar aptal bir insanım ki, beni sevenleri hep yaralıyorum. Bana olan aşkını, sevgini ve saygını hiçe sayarak sana anlık da olsa tepki gösterdim. O çirkin sözler nasıl ağzımdan çıktı inan ki bende bilemiyorum. Keşke zamanı geriye alabilsem maalesef böyle bir şansım yok. Ancak kabul et özrümü ve tamamı tamamen telafi edene kadar mücadele etmeme izin ver sevgilim.

- Ağladıysan, ağlamak istiyorsan ve buna sebep bensem akan her damla gözyaşın için senden özür diliyorum.

- Bana kızmış olduğunu gözlerine ilk baktığım andan itibaren anlayabiliyorum. Sen gibi şahane birini kırdığım için kendimi asla affetmeyeceğim ama ne olur sen beni affet.

- Sen günüme doğan güneş, gecemi aydınlatan yıldızsın. Seni çok seviyor ve seni kırdığım için senden çok özür diliyorum…

ARKADAŞA ÖZÜR MESAJLARI

- Sana olan mahcubiyetimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum, gerçekten çok özür dilerim.

- Güzel yüzünü soldurmaya neden oduysam lütfen beni affet… Sen benim her şeyimsin. Sana nasıl kıyarım biriciğim…

- Şey nasıl söylesem! Kelime bulamıyorum. Çok zor biliyorum söylemeliyim artık! Şey. Dinle bak! Ben çok üzgünüm olanlara. Senden tüm kalbimle özür dilerim. Beni affet.

- Bu mesajı sana niye mi yolluyorum? Dinle beni, kırdım seni ama inan çok üzgünüm! Bugün için özür dilerim. İstediğim tek şey beni affetmen ve yine eskisi gibi olmamız.

- Dostum, ben hayatta senden başkasına dost demedim. Bir hata yaptım ve özür dilerim. Dostluk affetmek değil midir? Gerçekten üzgünüm dostum.

- Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugün kırdım seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden çok, çok özür dilerim.

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