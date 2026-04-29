Ankara'da insana ait kemik parçaları ve kafatası bulundu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve kafatası bulundu. Olay, ilçeye bağlı boş bir arazide meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, köy yollarını birbirine bağlamak için çalışma yapan kepçe operatörü, kazı sırasında toprak altında kemik parçaları fark etti. Durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

“KAZI ESNASINDA KEMİK PARÇALARI ÇIKTI”

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hamdi Özatmaca, kazı sırasında ortaya çıkan kemiklerin dikkat çektiğini belirterek, “Yol çalışması yapılırken kepçe kazı yaptığı esnada yerden kemik parçaları çıktı. Biz de bilgi verdik, ekipler geldi. Gördüğümüz kadarıyla genç birine ait olabilir. Kafatası, kol ve bacak kemikleri, kalça ve kaburga kemikleri var” dedi.

Özatmaca, bölgede geçmişte herhangi bir savaş yaşanmadığını da ifade ederek kemiklerin çok eski olmayabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, bulunan kemiklerin kime ait olduğunu ve ölüm nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı