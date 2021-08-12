Münir Özkul öldü mü? Münir Özkul ne zaman hayatını kaybetti? Münir Özkul'un hayatı ve biyografisi...
Hababam Sınıfının Mahmut Hocası, Gülen Gözler'in Yaşar Ustası Münir Özkul son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Usta oyuncunun filmleri televizyonda yayınlanırken Münir Özkul gündeme gelmekte. Peki, Münir Özkul öldü mü? Münir Özkul ne zaman hayatını kaybetti? Münir Özkul'un hayatı ve biyografisi...
Türk Tiyatro tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Münir Özkul son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimleri arasında yer almakta. Yayınlanan filmleriyle birlikte gündemde yer alan usta oyuncu ile ilgili bilgiler merak edilmekte. Münir Özkul'un hayatta olup, olmadığını merak eden vatandaşlar internette en çok "Münir Özkul öldü mü? Münir Özkul ne zaman hayatını kaybetti?" sorularını aramakta. Usta oyuncu Münir Özkul'un hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde.
MÜNİR ÖZKUL ÖLDÜ MÜ?
Usta oyuncu Münir Özkul2003 yılından beri demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele etmekteydi, bu tarihten beri evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istemedi. 5 Ocak 2018'de Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki evinde 92 yaşında öldü.
MÜNİR ÖZKUL'UN BİYOGRAFİSİ
Münir Özkul 15 Ağustos 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 5 Ocak 2018 yılında yine İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Türk meddâh, tiyatro ve sinema oyuncusu.
Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi mezunudur. Sanat hayatına henüz lise öğrencisiyken 1939 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile başladı. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine ve Edebiyat Fakültesinin sanat tarihi bölümüne devam etti.
1948'de Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonel oldu. Daha sonra Muhsin Ertuğrul'un yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Bu dönemde John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda (1958-59), Ankara Devlet Tiyatrosu'nda (1959-60) ve İstanbul Aksaray'daki Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla kurduğu kendi topluluğunda (1960-62) çalıştı. 1963-67 arasında çeşitli topluluklarla turnelere çıktı; zaman zaman sahneden uzak kaldığı dönemler oldu. Sahne aldığı özel tiyatrolarda Sadri Alışık, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Şükran Güngör gibi oyuncularla çalıştı.
1969'da Haldun Taner ile birlikte Bizim Tiyatro'yu kurdu.Aynı yıl Bizim Tiyatro tarafından sahnelenen Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı oyununda Tomas Fasulyeciyan tiplemesiyle büyük başarı elde etti.
Özkul 1972'de Sadık Şendil'in araya girmesiyle gazino ve gece kulüplerinde şovmenlik yapmaya başladı. Adile Naşit'le de zaman zaman gazino sahnelerine şovmen olarak çıktı.
1978'de yeniden Şehir Tiyatroları'na döndü. 1983-84'te, daha önce kendi topluluğunda (1961) sahneye konan ve büyük ilgi gören, Jean Anouilh'in "Generalin Aşkı" oyunuyla Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1980'lerin ortalarında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğuna katıldı, aralarında "İstanbul'u Satıyorum"un da yer aldığı dört oyunda rol aldıktan sonra sahnelere veda etti.
Özkul 1968'de Altan Karındaş topluluğunda oynanan Sadık Şendil'in Kanlı Nigar oyunundaki rolüyle İlhan İskender Armağanı'nı kazandı. Gene bu başarısı üzerine İsmail Dümbüllü, Kel Hasan Efendi'den devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğu Özkul'a verdi (Özkul bu kavuğu 1989'da Ferhan Şensoy'a devretti.). Daha önce de oynadığı Haldun Taner'in Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (1978) oyunundaki rolüyle Avni Dilligil (1978), Ulvi Uraz (1979), İsmet Küntay (1979) ve İsmail Dümbüllü (1980) ödüllerini kazandı.
Özkul 1950'lerden itibaren sinemada da rol almaya başladı. İlk dönem filmlerinden dikkat çekenleri Edi ile Büdü, Balıkçı Güzeli ve Kalbimin Şarkısı'dır. 1965'ten sonra sinemada canlandırdığı karakterlerle övgü topladı.
1970'li yıllarda, kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen, Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" karakteri oldu. Özkul'un kadrosunda yer aldığı bu dönemde çekilen kalabalık kadrolu aile filmlerinden bazıları Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler olarak sayılabilir. Bu filmlerin büyük kısmında Adile Naşit'le beraber, Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden birini oluşturmuştur. 1980 sonrası ise dönemin akımı olan video için çekilen pek çok filmde rol almıştır.
Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandırdığı "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.
Tarık Buğra'nın romanından televizyona aktarılan ve Naşit Özcan'ın yaşam öyküsünden bir kesiti canlandıran "İbiş'in Rüyası"nda canlandırdığı İbiş karakteri de unutulmazlar arasındadır. Televizyon dizilerinin yaygınlaşmaya başladığı 90'lı yıllarda dizi oyunculuğundan uzak dursa da Uzaylı Zekiye, Ana Kuzusu ve Şaban ile Şirin gibi dizilerde rol aldı. Son olarak 2000'li yılların başında, Hamdi Alkan'ın canlandırdığı "Yarmagül" karakterinin dedesini oynadığı Reyting Hamdi televizyon programında kamera karşısına geçti.
1980'de yapılan bir jübileyle 40. sanat yılı, 1996 yılında da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede 55. sanat yılı kutlandı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Münir Özkul'a "devlet sanatçısı" unvanı verildi.
Özel hayatı
Özkul dört kez evlendi ve üç çocuğu oldu. İlk eşi Şadan, ikinci eşi Suna Selen, üçüncü eşi Yaşar ve son eşi 1986'da evlendiği Umman Özkul'dur. Oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un babasıdır. Güner Özkul'a göre babası "evlilikten korkmazdı ama boşanamamaktan korkardı".
Hayatının önemli bir kısmını alkolle savaşarak geçiren Özkul, 1990'lı yılların ortasında alkolü tamamen bıraktı.
Hastalığı ve ölümü
2003 yılından beri demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Özkul, bu tarihten beri evinden dışarıya çıkmak ve kimseyle görüşmek istemedi. Hastalığına bağlı olarak geçmişe dair hafıza kaybı yaşayan oyuncu, vefat etmiş birçok tanıdığının hayatta olduklarını sandı. Uzun süre mücadele ettiği hastalıkları süresince hakkında birçok kez asılsız ölüm haberleri çıktı. 5 Ocak 2018'de Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki evinde 92 yaşında öldü. Ocak 2018'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bakırköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Aşk Köprüsü
- İstanbul'u Satıyorum (1987-88)
- Soyut Padişah
- Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
- Çayhane
- Fareler ve İnsanlar
- Keşanlı Ali Destanı
- Yorgun Matador
- Hababam Sınıfı
- Babayiğit
- Yaz Bekarı
- Generalin Aşkı
- Kanlı Nigar
FİLMLERİ
- 1950 Üçüncü Selim'in Gözdesi
- 1951 Barbaros Hayreddin Paşa Mimar Selim
- 1951 Evli Mi Bekar Mı (kısa film)
- 1951 Lale Devri Şaban Çelebi
- 1951 Vatan ve Namık Kemal
- 1951 Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan Sarı Sait
- 1952 Edi ile Büdü Edi
- 1952 Edi ile Büdü Tiyatrocu Edi
- 1953 Balıkçı Güzeli
- 1953 Halıcı Kız
- 1955 Bir Aşk Hikayesi
- 1955 Tuş/ Bir Aşk Hikayesi
- 1956 Kalbimin Şarkısı Münir
- 1956 Miras Uğrunda
- 1958 Altın Kafes Dörtduvar Ahmet
- 1958 İftira
- 1959 Gurbet Dörtduvar Ahmet
- 1960 Taş Bebek
- 1960 Yaman Gazeteci Yaman
- 1961 Bir Bahar Akşamı Osman
- 1961 Yumurcak Fikret
- 1965 65 Hüsnü
- 1965 Bilen Kazanıyor Mıstık
- 1965 Cezmi Band 007.5
- 1965 Dokunma Bozulurum Münir
- 1965 Gönül Kuşu Polis
- 1965 Kahreden Kurşun Tencere Münir
- 1965 Kan Gövdeyi Götürdü Zehir Hafiye
- 1965 Kart Horoz Mıstık
- 1965 Senede Bir Gün Mahkum
- 1965 Seveceksen Yiğit Sev
- 1965 Sonsuz Geceler Raif
- 1965 Yalancının Mumu
- 1965 İnatçı Gelin Büdü
- 1965 Şekerli misin Vay Vay Dört Duvar Ahmet
- 1965 Şoför Nebahat Bizde Kabahat Polim Hüseyin
- 1965 Aşkın Kanunu Ömer
- 1966 Ben Bir Sokak Kadınıyım Palyaço Gülenyüz
- 1966 Bir Millet Uyanıyor Tilki Onbaşı
- 1966 Denizciler Geliyor Ahmet Gürdalga
- 1966 Fakir Bir Kız Sevdim Kaptan
- 1966 Seni Seviyorum Deli Yunus
- 1966 Sevgilim Bir Artistti
- 1967 Elveda Ferdi
- 1967 Sürtüğün Kızı Ziya
- 1967 Yaşlı Gözler Rıza
- 1967 Çifte Tabancalı Damat Frank Fuat
- 1967 Ölünceye Kadar Doktor
- 1968 Artık Sevmeyeceğim Ahmet
- 1968 Kalbimdeki Yabancı Mücteba
- 1968 Kanlı Nigar Apti
- 1968 Kara Gözlüm Efkarlanma
- 1968 Nilgün Tayfur
- 1968 Urfa İstanbul Doktor
- 1968 Yayla Kartalı Hasan
- 1968 İstanbul'da Cümbüş Var Dörtduvar Ahmet
- 1969 Ayşecik'le Ömercik Sansar Nuri
- 1969 Bana Derler Fosforlu Zurna Kazım
- 1969 Boş Çerçeve Ferhat
- 1969 Fakir Kızı Leyla Ali Dayı
- 1969 Gelin Ayşem Abduş
- 1969 Nisan Yağmuru
- 1969 Sevdalı Gelin Aşık
- 1969 Sevgili Babam Mahalle Çalgıcısı
- 1969 Uykusuz Geceler Tahsin
- 1970 Ali İle Veli Veli
- 1970 Allı Yemeni Çulsuz Apti
- 1970 Arım, Balım, Peteğim Mehmet
- 1970 Berduş Kız
- 1970 Bütün Aşklar Tatlı Başlar Artist Ali
- 1970 Dikkat Kan Aranıyor Kan veren adam
- 1970 Dönme Bana Sevgilim Yedibuçuk Çulsuz Ali
- 1970 Hayatım Sana Feda Mehmet
- 1970 Kalbimin Efendisi Amca Bey
- 1970 Kara Dutum Ahmet
- 1970 Küçük Hanımefendi Bülent
- 1970 Seven Ne Yapmaz Kazım Baba
- 1970 Son Kızgın Adam Mavi Melek Münir
- 1970 Tatlı Meleğim Selim
- 1970 Yavrum Handan'ın Babası
- 1970 Yumruk Pazarı
- 1970 Yuvasız Kuşlar Kuşbaz Recep
- 1970 Şoför Nebahat Kayha
- 1971 Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde
- 1971 Aşk Hikâyesi Şeker Ahmet
- 1971 Aşk Uğruna Mestan
- 1971 Bebek Gibi Maşallah Hüsnü
- 1971 Beklenen Şarkı Kemani Latif Yanıkyay
- 1971 Beyaz Kelebekler
- 1971 Beyoğlu Güzeli Abdi
- 1971 Donkişot Sahte Şövalye Don Kişot
- 1971 Gönül Hırsızı Salih Reis
- 1971 Hayat Sevince Güzel Deli Amca
- 1971 Hayatım Senindir Kazım Baba
- 1971 Kadifeden Kesesi Veli
- 1971 Senede Bir Gün Yunus
- 1971 Solan Bir Yaprak Gibi Raşit Duman
- 1971 Son Hıçkırık Ferhat Dayı
- 1971 7 Kocalı Hürmüz Hasan Efendi
- 1971 İbiş Gangsterlere Karşı Ahmet İbişoğlu/ Labraganza
- 1971 İşte Deve İşte Hendek Veli/ Yalçın
- 1972 Aslanların Ölümü Güner'in Babası
- 1972 Karamanın Koyunu
- 1972 O Ağacın Altında Salih Amca
- 1972 Sev Kardeşim Mesut Güler
- 1972 Tatlı Dillim Muhtar Hasan
- 1972 Tophaneli Murat
- 1972 Tövbekar Güner'in Babası
- Yıl Film Rol
- 1972 Ver Allahım Ver Veli
- 1972 Yiğitlerin Kaderi
- 1972 Üç Sevgili Fatma'nın Babası
- 1973 Izdırap Ahmet
- 1973 Niyet Rıfkı
- 1973 Oh Olsun Burhan Usta
- 1973 Yalancı Yarim Derviş
- 1973 Çulsuz Ali Şemsettin
- 1973 Şaban İstanbul'da Şaban
- 1974 Beş Tavuk Bir Horoz Berber Kadir
- 1974 Gariban Şair Cevat
- 1974 Hasret Ferdi'nin Dayısı
- 1974 Mavi Boncuk Baba Yaşar
- 1974 Salak Milyoner Mehmet Çavuş
- 1974 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yaşar'ın Babası Raşit
- 1974 Hababam Sınıfı Kel Mahmut
- 1975 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin Münir Özkul
- 1975 Bizim Aile Yaşar
- 1975 Gece Kuşu Zehra Abdüllatif Kalkan
- 1975 Gülşah Güşah'ın Dedesi
- 1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Kel Mahmut
- 1976 Aile Şerefi Rıza
- 1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor Kel Mahmut
- 1977 Cennetin Çocukları Hasan
- 1977 Gülen Gözler Yaşar Usta
- 1977 Hababam Sınıfı Tatilde Kel Mahmut
- 1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kel Mahmut
- 1978 Neşeli Günler Kazım
- 1979 Aşkın Gözyaşları Münir Hoca
- 1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Hüso
- 1980 Banker Bilo Hasan
- 1980 Deliler Almanya'da
- 1980 İbişo Berber
- 1981 Bizim Sokak Rüstem
- 1981 Deliler Koğuşu Hamlet Kamil
- 1981 Gırgıriye Emin
- 1981 Gırgıriyede Şenlik Var Emin
- 1982 Altın Kafes
- 1982 Ağlayan Gülmedi mi?
- 1982 Beni Unutma Fırat'ın Babası
- 1982 Bir Yudum Mutluluk
- 1982 Buyurun Cümbüşe Kamil Bey
- 1982 Gazap Rüzgârı Münir Amca
- 1982 Görgüsüzler Murat'ın Amcası
- 1982 Islak Mendil Kadir
- 1982 Talih Kuşu Mahmut Güney
- 1982 Şıngırdak Şadiye Rıza Baba
- 1983 Dostlar Sağolsun Tahir Baba
- 1983 Gırgıriyede Cümbüş Var Münir Hoştempo
- 1983 İlişki Murat'ın Babası
- 1983 Şaşkın Ördek Raşit
- 1983 Dost Yarası Münir Baba
- 1984 Geçim Otobüsü Nasrettin
- 1984 Gırgıriyede Büyük Seçim Emin
- 1984 Kızlar Sınıfı Mahmut Hoca
- 1984 Çaresizim Baba
- 1984 Şaşkın Gelin İbiş
- 1985 Büyük Günah
- 1985 Deliye Hergün Bayram Mahmut
- 1985 Duyar mısın Feryadımı
- 1985 Garibim Ceylan
- 1985 Herşeyim Sensin
- 1985 Yitirilen Dünya (kısa film) Saffet Usta
- 1985 Köşeyi Dönenler
- 1985 Muhabbet Kuşları
- 1985 Palavracılar
- 1985 Sarı Öküz Parası
- 1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa Selami
- 1985 Çalınan Hayat
- 1985 Şişeli Köy
- 1986 Al Dudaklım Kadir
- 1986 Alın Yazımız Bu İzzet
- 1986 Ana Kucağı Sefa Bey
- 1986 Aşk Dediğin Laftır
- 1986 Babalar da Ağlar
- 1986 Badem Şekeri Vehbi/ Şaban
- 1986 Dayak Cennetten Çıkma
- 1986 Efkarlıyım Abiler Selim
- 1986 Ekmek Parası
- 1986 Elmayı Kim Isırdı
- 1986 Gülmece Güldürmece/ Gelinciklerim Kamil
- 1986 Her Şey Sevince Güzel Jilet
- 1986 Kuzucuklarım
- 1986 Küçük Ağam Müfit
- 1986 Kısmetin En Güzeli
- 1986 Kızlar Sınıfı Tatilde Müdür
- 1986 Melek Hanım'ın Fendi Sadi Bey
- 1986 Milyarder Mahmut Hoca
- 1986 Neşeye Bak Neşeye
- 1986 Töre Reşit
- 1987 Afife Jale
- 1987 Aile Pansiyonu Murtaza
- 1987 Banko Altılı Ganyan: Gönüllü Kahraman Ömer Dayı
- 1987 Etme Bulma Sadi Bey
- 1987 Füze Nuri Hicabi
- 1987 Gurbetin Kahrı
- 1987 Günah Ömer
- 1987 Kadersiz Kullar Osman
- 1987 Kuşatma 2/ Şok Şair
- 1987 Otobüs Yolcuları/ İhsaniye - Karasu İbrahim
- 1987 Püf Noktası Şehabettin
- 1987 Yaşamaya Mecburum Orhan'ın Babası
- 1987 Yıkılan Yuva Seyfi Baba
- 1987 Yıllar
- 1987 Şans Çocuğu Atmaca Münir
- 1988 A ay Cosmos
- 1988 Almanya Acı Gurbet
- 1989 Kır Çiçeğim Gazi Baba
- 1993 Zeyrek Yokuşu (tv filmi) Emin Usta
- 1996 Ay, Işığında Saklıdır (tv filmi)
Televizyon
- 1979 İbiş'in Rüyası
- 1984 Köşe Dönücü
- 1987 Uzaylı Zekiye
- 1991 Bir Ömrün Bedeli
- 1991 Varsayalım İsmail
- 1993 Nasreddin Hoca
- 1994 Kızlar Sınıfı
- 1996-1997 Ana Kuzusu
- 1997 Şaban ile Şirin
- 2000-2002 Reyting Hamdi
ÖDÜLLERİ
1967 İlhan İskender Armağanı Kanlı Nigâr oyunuyla
1972 9. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü Sev Kardeşim
1991 Dümbüllü Ödülü
1997 Altın Kelebek Ödülleri Onur Ödülü
1999 Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü"
2004 37. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü
2006 Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü
2014 18. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü
2015 T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü