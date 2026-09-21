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Bu plakaları kim takıyor? Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketledi

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Bu plakaları kim takıyor? Görenler 'Gerekeni yapın' diyerek emniyeti etiketledi
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Gaziantep'te plaka bölümünde "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" yazılı araçların trafikte seyretmesi tepkilere yol açtı. Resmi niteliği bulunmayan plakaları taşıyan araçlar için vatandaşlar yetkililere "Lütfen gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

Gaziantep'te çekildiği belirtilen görüntülerde, tescilli plaka yerine "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" yazısı bulunan araçların yollarda yer alması kamuoyunda tartışma başlattı. Herhangi bir resmiyeti ve yasal geçerliliği bulunmayan bu plakalı araçları gören vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü hesaplarını etiketleyerek duruma müdahale edilmesi talebinde bulundu.

"İL BAŞKANI MÜDAHALE ETTİ" İDDİASI 

Görüntülerin yayılmasının ardından paylaşımların altına yorum yapan bazı kullanıcılar, söz konusu araçların Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı kurumsal yapısıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Aktarılan bilgilere göre; Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Cenk Gece'nin durumdan haberdar olur olmaz bizzat şikayette bulunduğu öğrenildi. Şikayet ve emniyet birimlerinin müdahalesi sonrası araçlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanarak araçların trafikten men edildiği ifade edildi.

İşte o görüntüler; 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErman Yas:

Nerede bir kanunsuzluk varsa orada biri bayrağın arkasında poz vermiş ve milletcilik ayakları yapar daha önce tüm Türkiye şahit ülkü ocakları ülkenin en karanlık ve kirli işleri yapan çete idi iyi bir temizlik yapıldı ama tekrar başa dönüyor ülkeni seviyorsanız örnek olacaksınız en iyi kanuna uyan ve dinin öğrettiği gibi ırkçı değil barışçı olacaksın

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Haber YorumlarıTolga Cem:

Vah ki vah...

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Nir mhp ye milliyetci mi demis hahahaaa cehaletin geldigi nonta milyonlarca insan Ataturkun anayasaya kazidigi milltwtcikigw kor bakar ken cakma CIA milliyetciliginin pesonden kosar wliderleri nelere imza atti hala orda milliyetcilkl var zannediyorlar dincilerde syni sadece renkleri farkli

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