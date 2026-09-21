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Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

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Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi
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Real Madrid'in Atletico Madrid'e 2-1 yenildiği derbinin ardından Jose Mourinho, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Basın toplantısına tartışmalı pozisyonların fotoğraflarıyla çıkan Mourinho, hakem Ortiz Arias için "Zavallı adam baskıyı kaldıramadı" derken VAR hakemi ve Hakem Atama Komitesi'ni de eleştirdi.

  • Real Madrid, LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
  • Real Madrid'de Dean Huijsen 52. dakikada kırmızı kart gördü; Atletico Madrid Grimaldo (53') ve David'in (59') golleriyle 2-0 öne geçti, Real Madrid'in tek golünü 89. dakikada Rüdiger attı.
  • Mourinho, basın toplantısına tartışmalı pozisyonlara ait fotoğraflarla gelerek hakem Ortiz Arias'ı ve VAR hakemi Jesus Trujillo Suarez'i eleştirdi.

Real Madrid, LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid'e konuk oldu. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrılırken, Real Madrid karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

HUİJSEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Real Madrid'de Dean Huijsen, karşılaşmanın 52. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atletico Madrid, bu kartın ardından üstünlüğünü artırdı. Grimaldo'nun 53. dakikadaki ve David'in 59. dakikadaki golleriyle skor 2-0'a geldi. Real Madrid'in tek golünü ise 89. dakikada Rüdiger kaydetti.

MOURINHO FOTOĞRAFLARLA ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından basın toplantısına elinde tartışmalı pozisyonlara ait fotoğraflarla gelen Mourinho, hakem Ortiz Arias'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Portekizli teknik adam, "Maçın özeti işte burada" diyerek elindeki fotoğrafları gösterdi ve iki pozisyonda kırmızı kart verilmesi gerektiğini savundu.

Mourinho, "Bugün ellerinden gelenin en iyisini yapan oyuncularımı kucaklamam gerekiyor. İlk yarıyı büyük bir karakterle oynadılar" dedi.

"ZAVALLI ADAM BASKIYI KALDIRAMADI"

Hakem Ortiz Arias'ın tecrübesine ilişkin değerlendirmede bulunan Mourinho, "Uluslararası deneyimi olmayan bir hakem muhtemelen üst düzey bir hakem değildir. Sonra, zavallı adam buraya geldi ve baskıyı kaldıramadı" ifadelerini kullandı.

VAR HAKEMİNE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Mourinho, VAR hakemi Jesus Trujillo Suarez'in kararlarını da eleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Trujillo'nun Real Madrid maçlarındaki geçmişine dikkat çekerek bazı karşılaşmaları örnek gösterdi.

"EŞİT ŞARTLARDA YARIŞMIYORUZ"

Hakem Atama Komitesi'ne de tepki gösteren Mourinho, "Eğer eşit şartlarda yarışmamıza izin verirlerse, oynayacağız. Bunun hileli olduğunu söylemek istemiyorum; yanıldıklarına inanmak istiyorum" şeklinde konuştu. Mourinho, hakem atamalarında yapılan tercihin hata olduğunu düşündüğünü de ifade etti.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

sinyalci mou ordan da kovulacaksın senin kocaman bir balon olduğunu biliyoruz artık senin ve senin gibilerinin devri kapandı.

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