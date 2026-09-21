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İçişleri Bakanı Çiftçi, Adana Saimbeyli'deki 5 büyüklüğünde depremde sorun yok dedi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana Saimbeyli'de saat 04.02'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde olumsuz durum bulunmadığını bildirdi. Çiftçi, depremin Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te hissedildiğini, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana'da 5 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını, ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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