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Alev aldı! Gift Orban golleriyle Türkiye'yi sallıyor

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Alev aldı! Gift Orban golleriyle Türkiye'yi sallıyor
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Amedspor'un Nijeryalı golcüsü Gift Orban, Hoffenheim'dan kiralık olarak geldiği Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atarak dikkat çekti. Orban son 4 maçta attığı 7 golle başarılması zor bir istatistiğin altına imza attı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’ı 3-2 devirerek milli araya lider giren Amedspor'da Gift Orban rüzgarı esiyor. Diyarbakır ekibinin sezon başında Almanya’nın Hoffenheim kulübünden kiralık kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü, sergilediği performansla lige adeta damgasını vurdu.

4 MAÇTA 7 GOL VE İNANILMAZ SERİ

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmanın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başaran 24 yaşındaki santrfor, tutulması zor bir form grafiği yakaladı. Son 4 mücadelede toplam 7 gole imza atan Orban, Amedspor’un liderlik koltuğuna oturmasında başrolü oynadı. Beşiktaş karşısında oynanan kritik mücadelede yaklaşık 40 metrelik mesafeden kaleci Nübel’i avlayarak jeneriklik bir gole imza atan Nijeryalı yıldız, taraftarları büyülemeye devam ediyor. 

ORBAN'A DIA SABA EŞLİK EDİYOR

Diyarbakır temsilcisinde bir diğer hücum silahı Dia Saba da skora katkısını sürdürüyor. Beşiktaş maçında ağları havalandıran Saba, ligdeki toplam gol sayısını 3’e çıkardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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