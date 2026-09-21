Haberler

"Parası olan yapar" dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
'Parası olan yapar' dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF'nin Süper Lig'deki hakem tartışmalarının ardından yeni bir disiplin sistemi hazırladığı öne sürüldü. İngiltere'deki modele benzer şekilde tekrarlanan ihlallerde cezaların artırılması, hak mahrumiyeti yaptırımlarının uygulanması ve maç öncesi açıklamalarda standart cezanın iki katına çıkılması planlanıyor.

  • TFF, kulüp ve yöneticilerin hakemler, MHK ve federasyon hakkındaki açıklamalarına yönelik yaptırımları yeniden düzenlemeye hazırlanıyor.
  • Yeni modelde para cezalarının sabit kalmaması ve aynı ihlalin tekrarlanması halinde yaptırımların katlanarak artırılması planlanıyor.
  • Hakemleri veya kurulları maç öncesinde baskı altına almaya yönelik açıklamalarda standart cezanın iki katının uygulanması öngörülüyor.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda hakem kararları üzerinden yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu belirtildi.

İNGİLTERE SİSTEMİ ÖRNEK ALINACAK

HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in haberine göre; TFF, kulüp ve yöneticilerin hakemler, MHK ve federasyon hakkında yaptığı açıklamalara yönelik yaptırımları yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni modelde para cezalarının sabit kalmaması ve aynı ihlalin tekrarlanması halinde yaptırımların katlanarak artırılması planlanıyor.

SADECE PARA CEZASI OLMAYACAK

Düzenlemenin yalnızca para cezalarıyla sınırlı kalmayacağı, kulüp yöneticileri hakkında daha ağır hak mahrumiyeti yaptırımlarının da uygulanmasının gündemde olduğu aktarıldı. Bu düzenlemeyle birlikte "Cezasını öder, konuşurum" anlayışının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARA İKİ KAT CEZA

Hazırlanan modelde dikkat çeken başlıklardan biri de açıklamaların maçtan önce yapılması olacak. Habere göre hakemleri veya kurulları karşılaşma öncesinde baskı altına almaya yönelik açıklamalarda standart cezanın iki katının uygulanması planlanıyor.

TFF'nin söz konusu düzenlemeyi kısa süre içerisinde resmileştirerek yürürlüğe koymasının beklendiği bildirildi. Bu aşamada düzenleme henüz resmi bir TFF kararı olarak açıklanmış değil.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kazada hurdaya dönen araçlar 'change' yapılıp satılmış! 3 ilde operasyon: 16 gözaltı, 17 araca el konuldu

Kazada hurdaya dönen araçlar yeniden satışta! Yöntem şaşırttı
Evden çıkmayan ev hanımıydı, Türkiye üçüncüsü oldu! Anne ve iki kızı artık aynı ringde antrenman yapıyor

Evden çıkmayan ev hanımıydı! Şimdi iki kızıyla aynı ringde
Adriana Lima'ya Isabel Pantoja'yı sordular! Verdiği yanıt şaşırttı

Adriana Lima'ya ünlü şarkıcıyı sordular! Cevabı şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti

Komşuda virüs alarmı! Bir haftada 3 can kaybı
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! 'Elinizi taşın altına koyun'

AK Partili Hamarat'tan tüccara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Bartın Amasra'da kazada yaralanan 3 aylık bebek annesinden 4 gün sonra hayatını kaybetti

Öğretmen anne ölmüştü! 3 aylık bebeğinden de acı haber geldi
Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü! 'Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı'

Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü!
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
'Alo Kaza' soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti

"Alo Kaza" hattından milyarlık vurgun! Rapordaki detaylar şoke etti

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama