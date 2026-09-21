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Çorum Alaca'da 55 yaşındaki şahıs sabah evinin önünde ölü bulundu

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Çorum Alaca'da 55 yaşındaki şahıs sabah evinin önünde ölü bulundu
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Çorum Alaca Kıcılı'da 55 yaşındaki şahıs, evinin önünde hareketsiz halde komşularınca bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, kesin ölüm sebebi otopsi sonrası netleşecek.

Çorum'un Alaca ilçesinde 55 yaşındaki şahıs, komşuları tarafından evinin önünde ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Kıcılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Nesimi Uzun'u (55) evinin önünde yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Uzun'un cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Uzun'un kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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