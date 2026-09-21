Karadeniz'de palamut bolluğu! Tanesi 75 liradan satılıyor, balıkçı “mazotu kurtaramıyoruz” diyor

Karadeniz'de palamut bolluğu! Tanesi 75 liradan satılıyor, balıkçı “mazotu kurtaramıyoruz” diyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar kasa kasa palamutla limana dönüyor. Sahil ilçelerinde yaklaşık 700 gram ağırlığındaki palamudun tanesi 75 liradan alıcı buluyor. Bolluktan memnun olduklarını söyleyen kaptanlar, yakıt maliyetleri nedeniyle kazanamadıklarından yakınıyor. Mazot fiyatları yüzünden haftada ancak bir gün ava çıkabildiklerini belirtiyorlar.
- Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor ve balıkçılar kasa kasa palamutla limana dönüyor.
- Kastamonu'daki sahil ilçelerinde yaklaşık 700 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 75 liradan satılıyor.
- Balıkçılar, artan yakıt maliyetleri nedeniyle mazot masraflarını karşılayamadıklarını ve haftada yalnızca bir gün av yapabildiklerini belirtiyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor. İlçeden Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçılar, kasa kasa palamutla limana dönüyor.
TANESİ 75 LİRADAN SATILIYOR
Kastamonu'daki sahil ilçelerinde yaklaşık 700 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 75 liraya satılıyor.
İlçede balıkçılık yaparak geçimini sağlayan kaptan Murat Ok, yaşanan bolluktan memnun olduklarını söyledi. Son günlerde yakıt maliyetlerinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Ok, yaptıkları işin çok zor olduğunu vurguladı.
“Bir gece bizimle balığa gelsinler, bu balığın pahalı mı ucuz olduğunu o zaman anlarlar. Rüzgarı, soğuğu, denizin dalgasını bir yaşasınlar. Bu kadar kolay bir iş değil balıkçılık. Kolay bir iş değil. Rabbim herkese yardımcı olsun” dedi.
“MAZOTU KURTARAMIYORUZ”
Cide'de balıkçılıkla geçimini sağlayan kaptan Ramazan Yiğit ise sezona umutla hazırlandıklarını, balığın bol olduğunu ancak maliyetleri karşılayamadıklarını anlattı.
“Bu sezona çok ümitli hazırlandık. Cenab-ı Rabbim de balık verdi, veriyor. Fakat mazotu kurtaramıyoruz. Balık fiyatları çok düşük. İstediğimiz avı tam olarak elde etsek de paraya dönüşmüyor. Burada imkanlarımız zaten kısıtlı. Mazot da aldı başını gidiyor. Bir türlü yetişemiyoruz. Haftada bir gün av yapabiliyoruz” diye konuştu.